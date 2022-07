Tipps gegen das Frösteln: Warum uns am Schreibtisch kalt ist

Wer im Büro oder Homeoffice am Schreibtisch arbeitet, sitzt in der Regel still. Deshalb wird uns oft kalt. Was hilft?

Kalt, kälter, Schreibtisch: Es gibt Vorschläge, in Büros die Heizungen herunterzudrehen. Damit soll Energie gespart werden. Was heißt das für unser Wohlbefinden? Wir könnten frieren. Vor allem Hände und Füße kühlen aus, wenn wir still sitzen.

Warum ist das so? Der Physiologe Ralf Brandes erklärt, was im Körper abläuft und wie wir für Wärme sorgen.

Frage: Warum wird uns am Schreibtisch so schnell kalt?

Ralf Brandes: Die Wege sind kurz, wir bewegen uns nicht und sitzen den ganzen Tag. Das Herz pumpt bei mangelnder Bewegung weniger Blut in Arme und Beine. Dort kommt weniger warmes Blut an, wir kühlen langsam aus.

Der Körper versucht bei sinkender Temperatur primär das Zentrum des Körpers warmzuhalten, die Extremitäten sind zum Überleben nicht so wichtig. Deshalb leiden wir vorwiegend unter kalten Füßen und Händen. Und wenn die einmal kalt sind, ist es schwer, sie wieder aufzuwärmen.

Frage: Was können wir gegen das Frösteln tun?

Brandes: Den Kreislauf in Schwung bringen, das Herz einmal auf über 100 Schläge pro Minute beschleunigen. Das geht zum Beispiel durch Hüpfen. Die Muskeln anstrengen, schwitzen. Das wärmt.

Es hilft außerdem, sich von außen aufzuwärmen, zum Beispiel durch ein heißes Bad oder auch einen heißen Tee. Alkohol hilft übrigens auch - der wirkt ähnlich wie Sport und öffnet die Blutgefäße.

Socken oder eine Decke schaffen dagegen kaum Verbesserung, zumindest, wenn einem schon kalt ist. Ebenso wie das Bewegen von Händen und Füßen.

Frage: Wie sieht eine optimale Anti-Kälte-Strategie aus?

Brandes: Vermeiden Sie einen zugigen Arbeitsplatz. Am Fenster herrscht immer ein Luftzug - egal, wie dicht es ist. Wer zum Beispiel im Keller arbeitet, muss wissen, dass die höhere Luftfeuchtigkeit dort uns auch eher frieren lässt.

Die Raumtemperatur etwas zu erhöhen bringt nicht viel. Damit Frieren ausgeschlossen ist, müsste die 29 bis 30 Grad betragen. Damit ist aber nicht geholfen, denn von derart hohen Temperaturen werden wir müde. 21 Grad Raumtemperatur sind in der Regel ausreichend, über 25 Grad setzt die Müdigkeit ein.

Ist der Arbeitsplatz optimiert, achten Sie darauf, sich von innen und außen warmzuhalten. Stehen Sie grundsätzlich einmal pro Stunde auf und gehen Sie zwei bis drei Minuten herum. Hüpfen Sie. Trinken Sie gelegentlich einen warmen Tee oder nehmen Sie ein warmes Fußbad.