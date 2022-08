Tipps für den Kauf einer Sonnenbrille

Wer eine neue Sonnenbrille sucht, sollte nicht nur nach einem schicken Design schauen. Wichtig ist es auf Qualität zu setzen, damit die Augen auch gut bei starker UV-Strahlung geschützt sind.

Kauft jemand hierzulande eine Sonnenbrille, hat diese die CE-Zertifizierung. Damit entspricht die Brille der aktuellen EU-Norm - und garantiert wirksamen UV-Schutz für die Augen.

Zusätzlich können Konsumenten sich an der Aufschrift "UV 400" oder "100 Prozent UV-Schutz" orientieren. So könnten Kaufinteressenten noch sicherer sein, erklären Augenärzte. Denn so ein Modell filtere alle UV-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 400 Nanometern heraus.

Auch der Blendungsfilter einer Sonnenbrille spielt eine wichtige Rolle: Es gibt hier die Kategorien von 1 bis 4. Der Wert gibt an, ab wie viele Prozent an Sonnenstrahlung der Filter absorbiert.

Sonnenbrillen der Kategorie 1 eignen sich beispielsweise für bewölkte Tage. Für einen Urlaub am Meer und in den Bergen empfehlen die Experten die höhere Schutzkategorie 3.

Übrigens gibt es auch selbsttönende Gläser, die für Brillenträger eine Option sind - allerdings seien diese Gläser nicht unbedingt für den Autoverkehr geeignet. Bei einem plötzlichen Wechsel müssen sich die Augen in der Regel umstellen - das könnte beim Fahren irritieren.