Tiroler Unternehmen: Zelltherapie-Innovation bei Inkontinenz

Das Innsbrucker Unternehmen "Innovacell AG" will mit einer neuartigen Zelltherapie mit drei unterschiedlichen Arzneiprodukten die Regeneration des Gewebes bei Stuhl- oder Blaseninkontinenz anregen. Mittels einer Injektion, also einmalig und minimalinvasiv, sollen die Patientinnen und Patienten wieder "dauerhaft ein normales Leben führen können", erklärte der Innovacell-Geschäftsführer Ekkehart Steinhuber im APA-Gespräch das Ziel.

Um das zu erreichen werden etwa im Fall von Stuhlinkontinenz körpereigene Skelettmuskelzellen injiziert, erklärte der CEO des Tiroler Unternehmens. "Damit soll schließlich eine Verbesserung des externen rektalen Schließmuskels erreicht werden", erklärte Steinhuber. Bei Belastungsharninkontinenz setze man beispielsweise ebenfalls auf ein Arzneimittel aus körpereigenen Muskelzellen, die den Schließmuskel regenerieren sollen, führte er aus.

Es gebe nun bereits erste positive Ergebnisse ebenjener Zelltherapie, hielt Steinhuber fest. "Wir haben bereits 2008 mit ersten Forschungen begonnen", gab er zu Protokoll. Zuletzt habe man etwa eine Studie mit 290 Patienten durchgeführt und vor kurzem erste Patienten behandelt, so Steinhuber, der vor allem letzterer Schritt als "ganz großen Meilenstein" bezeichnete.

Ab dem Zeitpunkt der Behandlung brauche es dann noch einen "Nachbeobachtungszeitraum von zwölf Monaten" und zusätzlich noch sechs Monate bis alle daraus resultierenden Daten vorlägen, erklärte der Geschäftsführer. Danach wolle man die Unterlagen einreichen und müsse Prüfungen durch Behörden einkalkulieren. Alles deute auf eine Zulassung des Arzneimittels in der EU im Jahr 2026 hin.

Nach der Zulassung werde man schließlich in die "Vermarktungsphase eintreten", so Steinhuber. Alle bisher wirksamen Methoden seien "maximalinvasiv, also Operationen" und müssten zudem oft nach einer bestimmten Zeit zudem noch wiederholt werden.

Der weltweite Markt sei groß. "Laut den 57 internationalen Studien, die wir zur Verfügung hatten, sind 30 Prozent der erwachsenen Frauen und etwa zehn Prozent der erwachsenen Männer von Blasenschwäche betroffen", sagte Steinhuber. Bei ungewolltem Stuhlverlust gebe es bei beiden Geschlechtern eine große statistische Schwankungsbreite, man gehe aber von einem Betroffenen-Prozentsatz von einem bis zu 20 Prozent aus".