Tool-Box für Finanzchaotinnen

Meike Schreiber | Angelika Slavik

Money Queen: Der Geldplan für Chaos-Göttinnen

Der glamouröse Geldratgeber für Fashionistas, Improvisationsgenies und alle anderen, die sich eigentlich gar nicht für Finanzen interessieren. Wie machen selbstbewusste Frauen in jeder Lebenssituation das Beste aus ihrem Budget? Wie verhandelt man ein Gehalt? Wie kauft man billig ein und sieht teuer aus? Wie schmeißt man eine fabelhafte Party, ohne danach bis zum Monatsende Dosenravioli essen zu müssen? Und wie funktioniert das mit den Aktien und mit den Immobilien? Meike Schreiber und Angelika Slavik zeigen, wie jede Frau in kleinen Schritten mehr aus ihrem Geld machen kann.

Madame Moneypenny, Natascha Wegelin

Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können

Finanziell unabhängig und selbstbestimmt – dieses Buch zeigt, wie’s geht!

Bei 75 Prozent aller Frauen in Deutschland wird die Rente später unter 400 Euro liegen. Warum?

Weil Frauen immer noch weniger verdienen und ein Mann keine Altersvorsorge ist.

Natascha Wegelin ruft Frauen dazu auf, sich selbst um ihre finanziellen Angelegenheiten zu kümmern und sich von Staat und Partner unabhängig zu machen – aber sie weiß auch, dass es ihnen von Bankberatern und Finanzdienstleistern nicht immer leicht gemacht wird. In ihrem Buch trägt die Finanzbloggerin Tipps und Tricks zusammen, mithilfe derer sich jede Frau ihre ganz persönliche Spar- und Investitionsstrategie erarbeiten kann, und baut dabei ganz nebenbei Hemmungen und Scheu ab, sich mit Anlagen und Aktien zu beschäftigen. Denn finanzielle Abhängigkeit ist ein enormes Risiko, vor dem sich jede Frau einfach schützen kann.

Claudia Müller

Finanzen - Freiheit - Vorsorge: Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit – nicht nur für Frauen

Mit unterhaltsamen Anekdoten und direkt umsetzbaren praktischen Anregungen öffnet dieses Buch einen ganz neuen Zugang zum Thema Finanzen. Als Gründerin des Female Finance Forum wendet sich Claudia Müller an Leserinnen (und Leser), die mehr über persönliche Budgetplanung, Geldanlage und Altersvorsorge wissen wollen und dieses Know-how anwenden möchten. Mit zahlreichen Tipps und nützlichen Tools kann jede Leserin einen klaren Plan für die persönlichen Finanzen entwickeln.

Jessica Schwarzer

Damit sie sich keinen Millionär angeln muss...: Erfolgreiche Finanzplanung für Frauen, die unabhängig sein und bleiben wollen

Ein Buch für jede Frau und jede Lebenslage. Jessica Schwarzer hat ihre Finanzen im Griff. Die Finanzjournalistin weiß, worauf es bei Vermögensaufbau, Geldanlage und Altersvorsorge ankommt. Und sie weiß um die besondere Erwerbssituation der Frauen, die immer noch weniger verdienen als Männer und auch im Alter weniger Geld zur Verfügung haben. „Damit sie sich keinen Millionär angeln muss“ will jede Frau ermuntern, sich mit den eigenen Finanzen zu befassen und das Optimale aus der eigenen Situation zu machen. Dabei bleibt kein Thema und keine Lebenslage unerwähnt: von vermögenswirksamen Leistungen über die Aktienanlage, Riester und Rürup bis hin zu einem Versicherungscheck und Tipps zu Immobilienkauf, Elterngeld und Zugewinnausgleich. Packen Sie es an und nehmen Sie Ihre Finanzen in die eigenen Hände! „Finanzen sind nicht nur Männersache. Ich möchte Frauen ermutigen und inspirieren, sich um ihr Geld zu kümmern. Denn Vermögensaufbau kann richtig Spaß machen!“

Margarethe Honisch

Wie du deine Finanzen regelst, endlich vorsorgst und trotzdem gut lebst

Easy Money bietet die wichtigsten Tipps und Tricks für alle, die endlich aufhören wollen, ihr gesamtes Geld auf den Kopf zu hauen, sondern ihr hart Verdientes auch sparen und investieren möchten, um es zu vermehren. Die erfolgreiche Finanzbloggerin Margarethe Honisch zeigt, dass das nicht unbedingt einen Verzicht auf Lifestyle und Genuss bedeuten muss. Hier bekommst du das Wissen an die Hand, um deine Einstellung zum Geld zu verändern und endlich anzufangen, dich um deine Finanzen zu kümmern. Du erfährst …

… wie du endlich ohne Dispo auskommst.

… wie du deine Altersvorsorge planst, damit du später trotz Rentenloch in der Südsee leben kannst.

… wie du persönliche Sparziele wie eine große Reise oder eine eigene Immobilie erreichst.

… wie du dein Geld erfolgreich investierst, ohne täglich Aktienkurse und Finanzbücher zu wälzen.

Über Geld reden? Das können wir!

