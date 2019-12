Wir kennen es alle nur zu gut: Die Weihnachtsfeiertage sind vorüber, das neue Jahr steht an und wir hatten ein bisschen Zeit, die vergangenen 12 Monate zu reflektieren. Und wie wir Menschen so sind, fokussieren wir uns mal wieder auf das NEGATIVE. Sofort kommen uns all die Dramen und mühseligen Gespräche in den Sinn, die wir dieses Jahr geführt haben. Verletzungen, Konflikte, Stress, Misserfolge – das ganze Programm. An Silvester denken wir uns nur noch eines: Lasst dieses verdammte Jahr enden! Das einzig Gute: Die meisten von uns verspüren einen Hauch Optimismus und trösten sich damit, dass 2020 "sowieso wieder alles besser wird".

Traurig zu Silvester? Lass das Grübeln einfach sein...

Wenn das immer so einfach wäre. Allerdings haben wir DEN Tipp für euch, um das vergangene Jahr etwas positiver zu sehen (und dieser Tipp hilft übrigens auch bei sehr vielen anderen Ereignissen): Lenkt euren Blick auf das Positive und denkt über Ereignisse nach, für die ihr 2019 besonders dankbar wart. Dankbarkeit ist die einfachste Übung, um mit der Vergangenheit oder sogar mit der Gegenwart auf positive Art und Weise umzugehen. Wie ihr das Ganze angehen sollt? Schreibt eine Liste!

Schreib eine Dankbarkeits-Liste und fühl dich um Welten besser!

Wer es nicht glaubt, hat es noch nicht selbst probiert. Setzt euch in einen ruhigen Raum, macht es euch gemütlich, spielt ein paar Songs, die euch 2019 besonders berührt haben und nehmt Zettel und Stift in die Hand. Stellt euch eine einzige Frage: Für welche Dinge wart ihr in diesem Jahr besonders dankbar? Geht Monat für Monat durch. Denkt an Erlebnisse mit FreundInnen, Gespräche mit Menschen, die euch nahe sind, Spaziergängen in der Natur, Zeit für euch, Urlaube, Dates – egal was euch Freude bereitet hat: SCHREIBT ES AUF! Ihr wart im Jänner mit eurem Liebsten Skifahren? SCHREIBT ES AUF! Am Faschingsdienstag wart ihr mal wieder so richtig mit euren Freundinnen feiern? Zähl's dazu. Es können aber auch kleinere Dinge auf die Liste: gutes essen, ein Lachanfall, gemeinsames Gute-Nacht-Geschichte lesen mit dem Kind. ALLES.AUF.DIE.LISTE. Tipp: Wer noch mehr Zeit und Lust hat, kann die Liste noch mit Fotos schmücken.

Ihr werdet sehen: Euch geht's um einiges besser und ihr werdet auf das vergangene Jahr mit einer anderen Einstellung zurückblicken. Im besten Fall denkt ihr euch sogar "Wow! Eigentlich war's ein verdammt cooles Jahr!" Was so ein Zettel und ein Stift alles auslösen können...

Das könnte dich auch interessieren:

2019 war nur schlecht? 11 wirklich gute Neuigkeiten

Scheitern auf der Bühne: Warum wir alle zu FuckUp Nights gehen sollten