Dieser Styling-Trend hat's in sich – Zarte Spitzen-BHs und lässige Bralettes fungieren wir heuer zum Top um. Stil-Ikone Jennifer Aniston machts vor! Wer weniger zeigefreudig ist, wirft noch einen lässigen Oversize-Blazer drüber. Und das Shirt? Lassen wir jetzt fürs Erste im Schrank!

Blazer über BH ist sexy - aber nicht too much!

Hört sich anfangs vielleicht nach etwas too much an, wirkt aber richtig gestylt ziemlich stark und elegant: ein simpler BH als Top gestylt. Bitte wie? Ja. Richtig: Wir tragen oben drüber heuer einfach mal ... nichts! Und Jennifer Aniston macht's mit 51 mehr als heiß vor!

Sexy Styling: Darauf musst du beim BH-Look

1 Damit der Look funktioniert, sollte ein nicht durchsichtiger und eher simpler BH gewählt werden. Besonders gut funktioniert der Style mit High-Waist-Teilen – egal ob Rock, Jeans oder Hose.

Wer sich nicht ganz so freizügig geben willst, sollte auf lässige Oversize-Blazer setzen, mit denen man den coolen Look komplettiert. Um nicht zu viel Haut zu zeigen, kann bei dem Styling der Blazer auch geschlossen getragen - und zwar am besten bis knapp unter die Brust.

Die NoGos beim BH-Style

2 Kurze Hosen oder Miniröcke haben bei dem Look nichts zu suchen und auch zu enge Jeans überlassen wir lieber den absoluten Styling-Profis. Wir lieben zu dem tiefen Ausschnitt gerade geschnittene Hosen - am besten high-waisted. Dann kann man auch locker auf den geschlossenen Blazer verzichten!

3 Beim BH selbst greifst du am besten zu unifarbenen Spitzen-BHs oder Bralettes. Sanft und soft - als Kontrast zum kastigen Oversize-Blazer! Einsteigerinnen können auch zum Spitzen-Body greifen!

Aber genug der Worte - wir zeigen euch mit diesen Lieblingslooks, wie der Trend am besten funktioniert:

Blazer über BH? BH unter Blazer? Das sind unsere Lieblings-Looks:

Sportlich elegant wie Kendall Jenner

90's Grunge-Look wie Bella Hadid

Sexy-elegant in Leopard

Für Anfängerinnen: Spitzencorsage statt Spitzen-BH

Maskulin wie Dua Lipa