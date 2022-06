Diese 9 Tricks erleichtern das Kofferpacken

Auf Basics setzen: Schlichte, einfarbige Kleidungsstücke lassen sich gut kombinierenDuschgel, Shampoo und Cremes werden am besten in kleine Reisebehältnisse abgefülltEin genormtes TSA-Schloss ist am roten Diamant erkennbarDas Herumschleppen der Koffer gehört zu den nervigen Seiten der Reiserei

Der Sommerurlaub naht und mit ihm das leidige Thema Kofferpacken. Was soll mit? Und wie kriege ich alles in den Reisekoffer? Damit kein Stress entsteht, braucht es einen Plan. Dabei helfen können diese neun "Pack-Hacks":

"Beim Reisen sollten Sie Kleidung mitnehmen, die sich vielseitig kombinieren lässt", rät die Stilberaterin Sonja Garrison. Die Devise: Lieber schlichte und einfarbige Basics, als zu viele extravagante Einzelteile. Mit Schmuck und Tüchern kann man die Outfits aufpeppen und verändern.

Accessoires benötigen zudem nur wenig Platz im Koffer. Schmuck wird am besten einzeln in kleinen Stoffbeuteln verstaut. "So verheddert nichts und die Kleidung wird vor scharfen Kanten geschützt."

Tatsächlich ist Garrison als Stilberaterin auch so etwas wie eine Kofferpackexpertin. Viele ihrer Kunden sind beruflich eine Menge auf Reisen und fragen sie entsprechend häufig nach Ratschlägen.

Kulturbeutel, Bücher und Schuhe gehören auf den Kofferboden beziehungsweise in die Nähe der Kofferrollen. Garrison empfiehlt, "die schwersten Stücke unten und mittig" hinein zu legen. Andernfalls bringen sie die Ordnung im Koffer durcheinander und es entstehen Falten in der Kleidung.

Duschgel, Shampoo und Cremes sind in kleinen Reisefläschchen und Tiegeln mit Schraubverschluss gut verpackt. Zusätzlich empfiehlt die Stilberaterin ein verschließbares Plastiksackerl zum Umhüllen, falls etwas auslaufen sollte.

"Schals, leichte Shirts und Hosen können Sie rollen statt falten", sagt Garrison. Sie knittern dadurch weniger und lassen sich leichter verstauen. Die handlichen Klamotten-Rollen werden im Koffer verteilt, sodass eine ebene Fläche entsteht.

Darauf können gefaltete Blusen und Hemden liegen. Aber nicht zu lang: "Empfindliche Kleidung sollten Sie am Urlaubsziel schnell auspacken, sodass sie sich aushängen kann."

Ein weiterer Profi-Tipp für knitterfreie Wäsche: "Besser eng als zu locker packen." So wird die Kleidung "festgehalten" und es entstehen weniger Falten, weil die Kleidung im Koffer nicht verrutscht.

Das gelingt natürlich nur, wenn die Koffergröße zum Inhalt passt. In einem Koffer, der nach dem Packen noch viel Füllraum hat, fällt die Kleidung zwangsläufig durcheinander. Umgekehrt kann ein kleinerer Koffer dazu ermutigen, mal etwas weniger einzupacken.

Sonja Garrison empfiehlt, die einzelnen Kleidungsstücke versetzt einzupacken. "Das ist platzsparender und hält die Kleidung besser zusammen." Hilfreich ist, die Lücken geschickt zu füllen. "Unterhosen und Socken sollten Sie daher als letztes einpacken", rät sie. Die kann man auch stopfen.

Wer sich mit der Rolltechnik nicht anfreunden kann, aber dennoch Ordnung schaffen will, kann einlegbare Packtaschen verwenden. Diese Organizer seien nützlich, sagt die Stilberaterin. Die kleinen Boxen kann man sortiert nach Outfits befüllen und am Urlaubsort einfach direkt aus dem Koffer in den Schrank stellen.

Eine Alternative sind Schrankkoffer mit fest eingebauten Fächern. Garrison empfiehlt sie für längere Reisen mit vielen Zwischenstopps, weil man so nicht jedes Kleidungsstück ausräumen muss. Nützlich seien Schrankkoffer auch, wenn man neben Kleidung viele andere Dinge wie Bücher und Spielsachen unterbringen möchte. Die einzelnen Fächer helfen, den Überblick zu behalten.

Falls der Koffer auf der Flugreise verloren geht, sollte das Handgepäck für den Notfall ausgestattet sein. Zwar erstattet die Airline dann notwendige Noteinkäufe im gewissen Rahmen, aber es ist doch besser, vorbereitet zu sein: Also lieber Unterwäsche, ein paar Kosmetikartikel und einen wärmenden großen Schal einpacken, empfiehlt Garrison. Wertsachen und Elektronik wie Kamera oder Laptop gehören ohnehin ins Handgepäck, gleiches gilt für Medikamente.

Wichtig zu wissen: Alle Ersatz-Akkus, einschließlich Lithium-Metall- oder Lithium-Ionen-Zellen oder -Batterien, dürfen nicht im Koffer sein. Sie müssen mit in die Kabine. Darauf weist der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hin.

Hartschalenkoffer sollte man mit einem Kofferband beziehungsweise -gurt sichern, rät Sonja Garrison. So springen sie nicht plötzlich auf, wenn der Verschluss defekt ist. Eine andere Idee ist, den Koffer am Airport gegen Gebühr in Folie einwickeln zu lassen ("Wrapping"). So ist er zusätzlich vor Verschmutzungen und Kratzern geschützt.

Ein TSA-Schloss am Koffer verhindert, dass das Gepäck bei Sicherheitskontrollen gewaltsam aufgebrochen werden muss. Wenn ein Verdacht auf verbotene Gegenstände besteht, nutzen Behörden bei TSA-Schlössern einen Generalschlüssel.

Nach Angaben des Schloss-Herstellers Travel Sentry nutzen weltweit 55 Länder und 650 Flughäfen diesen, mit einem roten Diamant gekennzeichneten Standard der amerikanischen Transportsicherheitsbehörde.