Nicht eine Größe: Deine Größe. Der Fit Smart BH von Triumph passt sich deinem Körper an – nicht umgekehrt. Du willst ihn exklusiv zum Launch testen? Jetzt hast du die Chance dazu – und kannst ein professionelles Fotoshooting mit Abdruck auf dem WOMAN-Cover gewinnen!

Du willst endlich einen BH, der wirklich passt – und das nicht nur beim Anprobieren, sondern auch in den Monaten und Jahren danach? Damit bist du nicht alleine: Wie Triumph im Rahmen einer Studie 2019 herausgefunden hat, wünschen sich Frauen einen BH, der sich ihrem Körper anpasst – auch, wenn sich dieser im Laufe der Zeit verändert.

70% der Befragten erachten es als wichtig, sich regelmäßig ausmessen zu lassen, um auf diese körperlichen Veränderungen reagieren zu können. Trotzdem fällt es dem Großteil der Frauen immer noch schwer, die richtige BH-Größe für sich zu finden.

Deshalb hat Triumph es sich zur Aufgabe gemacht, diesem Problem ein für alle Mal ein Ende zu setzen – und mit Fit Smart eine absolute Innovation entwickelt: Der BH passt sich dem Körper einer Frau an, egal in welcher Lebenslage sie sich gerade befindet. So können mit gerade einmal vier Fit Smart-Größen gleich 35 traditionelle BH-Größen abgedeckt werden. Der neue Fit Smart BH sorgt mit 4D-Technologie Tag für Tag für ultimativen Halt und Stabilität und bietet dank des superweichen Materials einen unvergleichlichen Tragekomfort.

Dein Fotoshooting im Fit Smart BH und ein Platz auf dem WOMAN-Cover

Du würdest die BH-Innovation von Triumph am liebsten gleich zum Launch testen? Jetzt hast du die Möglichkeit dazu – und kannst außerdem ein professionelles Fotoshooting am 15. Februar 2020 mit Abdruck auf dem Cover der WOMAN gewinnen! Wir suchen vier Frauen mit vier verschiedenen Größen, die den Fit Smart BH testen und sich damit für das WOMAN-Cover ablichten lassen möchten. Eine exklusive Goodiebag gibt’s obendrauf.

Du willst dir diese einzigartige Chance nicht entgehen lassen? Dann gib‘ uns einfach dein Facebook- oder Instagram-Profil sowie deine Körbchengröße bekannt – und sichere dir mit etwas Glück deinen perfekten BH und einen Platz auf dem Cover der WOMAN!

