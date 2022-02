Russland/Ukraine-Krieg: Wo soll man sich informieren?

Das russische Militär ist in die Ukraine eingefallen, weltweit herrscht Ausnahmezustand. Worauf du bei Postings in den Sozialen Medien achten solltest, wie du Fake News erkennst und wo du dich informieren kannst.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Einmarsch in die Ukraine gestartet. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23. auf 24.02.2022) begann der Großangriff – das russische Militär hat bereits mehrere ukrainische Regionen mit Raketen attackiert, schwer bewaffnete Bodentruppen stoßen immer weiter in ukrainisches Staatsgebiet vor.

Der ukrainische Präsident Selenskyj rief seine Landsleute währenddessen zum Kampf auf. Dutzende Zivilisten wurden bereits getötet.

Die Welt zeigt sich schockiert

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden kritisierte Putins Handeln heftig. Er bezeichnete den Angriff auf die Ukraine als "unprovoziert und ungerechtfertigt".

"Präsident Putin hat sich für einen Krieg entschieden, der einen katastrophalen Verlust an Menschenleben und menschliches Leid mit sich bringen wird", hieß es seitens Biden.

Der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen äußerte sich ebenfalls und verurteilte den Angriff Russlands: "Präsident Putin muss den Angriff sofort stoppen [...] Frieden muss an erster Stelle stehen."

Auch der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres appeliert an Putin, seine Truppen abzuziehen: "Präsident Putin, im Namen der Menschlichkeit: Holen Sie Ihre Truppen zurück nach Russland!"

TikToks und Reels als Nachrichtenformate

All diese Statements sind natürlich in den Sozialen Medien zu finden – Facebook, Twitter, Instagram und TikTok sind voll mit diversen Inhalten zum Russland/Ukraine-Krieg.

Speziell auf TikTok und Instagram boomt der Content in Form von Kurzvideos – von Nachrichtenseiten sowie Privatpersonen, welche die aktuelle Situation beschreiben.

Ukrainische Jugendliche, die sich über die Plattformen Gehör verschaffen. Soldaten, welche die Sachlage aus ihrer Sicht erklären. Videos vor Ort, die das Geschehen sichtbar machen und unglaublich nah erscheinen lassen.

Achtung: Bei den Videos auf das Datum achten! Manche Postings, die uns ausgespielt werden, sind alt und zeigen zum Beispiel Militär-Übungseinsätze oder Nachrichtensendungen aus der Vergangenheit.

#Ukraine auf Social Media: Wo informieren?

Derzeit werden uns unzählige verstörende Bilder und Videos von vermeintlichen Orten des Geschehens in unsere Newsfeeds gespült.

Was man dabei aber nicht vergessen darf: In der riesigen Welle an Postings ist es oft schwierig, einseitige Berichterstattungen oder Fake News herauszufiltern. Die österreichische Journalistin Corinna Milborn warnt auf Twitter vor Propaganda.

Achtung - noch nie gab es so viel Social Media Propaganda zu einem Konflikt. Teilt nicht unreflektiert, was euch unterkommt. Bei weitem nicht alles, das wie ein News-Bericht aussieht, ist auch einer. — Corinna Milborn (@corinnamilborn) February 24, 2022

Daher ist es wichtig, beim eigenen Nachrichtenkonsum ein paar Dinge zu beachten:

Quellen checken: Wer postet das? Kenne ich die Quelle? Kann ich der Quelle vertrauen? Nicht alles, was seriös wirkt, ist es auch.

Wer postet das? Kenne ich die Quelle? Kann ich der Quelle vertrauen? Nicht alles, was seriös wirkt, ist es auch. Achtung beim Teilen: Im Zweifelsfall lieber nur Bilder, Videos und Artikel teilen, die von seriösen Nachrichtenmedien gepostet wurden. So kannst du sicherstellen, keine Fake News zu verbreiten.

Hier außerdem ein wichtiger Hinweis: Spar dir "lustige" Sprüche. Was auffällt bei den vielen Kommentare von User:innen unter den Nachrichten-Postings: Die Solidarität überwiegt zwar deutlich, trotzdem können es manche Menschen offenbar nicht lassen, vermeintliche Scherze sowie sarkastische Kommentare unter diverse Bilder zu posten.

In so einer Situation lieber zwei Mal nachdenken, ob nun der richtige Zeitpunkt dafür ist. Die Antwort ist: Nein. Unschuldige Menschen sterben. Die Lage ist ernst.

Die deutsche Journalistin Anna-Mareike Krause schreibt: "Bitte verbreitet nicht ungeprüft Tweets zum Ukraine/Russland-Konflikt."

Außerdem teilt sie eine Zusammenfassung von Zeit Online, die eine Liste auf Twitter mit geprüften Accounts erstellt haben, welche News in Echtzeit posten. Bei den Personen handelt es sich um Journalist:innen sowie anderen Russland/Ukraine-Expert:innen.