Wir sind immer unfassbar gespannt und neugierig, wenn Promis ihre Sprösslinge mit zu öffentlichen Veranstaltungen mitnehmen. So geschehen jetzt wieder in Paris, bei der Haute-Couture-Show von Dior . Uma Thurman ließ sich von ihrem Sohn Levon Thurman-Hawke begleiten, der aus ihrer Ehe mit Ethan Hawke stammt. Ihre Tochter Maya ist uns ja spätesten seit Stranger Things 3 ein Begriff...

Der 20-Jährigen wurde das Talent quasi in die Wiege gelegt. Doch was treibt der 18-jährige Levon so? Auch der versucht sich im Filmbusiness und war im 2018er Kurzfilm Blackout zu sehen. Bei *dem* Aussehen hätte er aber auch locker bei der Couture Show von Dior mitmachen können.

Mama und ich in Paris

Uma Thurman trug einen langen grauen Mantel von Dior über einem klassischen Bar Jacket und Gingham-Hosen und dazu bordeauxrote Pumps. Levon Thurman-Hawke hatte sich für eine Karo-Jacke aus der Männer-Ressort-Kollektion 2020 von Dior entschieden.