Ungeschützte Haut kann auch im Februar Sonnenbrand bekommen

Kühle Temperaturen können über die Kraft der Sonne hinwegtäuschen. Und so kommt es, dass man sich auch im Winter im schneefreien Flachland womöglich eine rote Nase abholt. Am vielerorts sonnigen Wochenende haben sich manche Menschen vermutlich den ersten Sonnenbrand des Jahres geholt. Denn auch im Februar hat die Sonne Kraft, warnt ein Dermatologe.

Wer sein Gesicht zu lange ungeschützt der Sonne zuwendet, riskiert schon im Februar einen Sonnenbrand, warnt der Hautarzt Prof. Eckhard Breitbart aus Buxtehude. "Jede Rötung ist dabei ernst zu nehmen."

Besonderes Augenmerk brauchen die "Sonnenterrassen" des Gesichts, also Nasenrücken, Stirn oder Wangen. Die sollte man lieber eincremen. Die Augen sind ebenfalls nicht zu vergessen: Also zum Schutz vor UV-Strahlung ruhig eine Sonnenbrille aufsetzen.

Das Gute an den kühlen Temperaturen ist: Andere typische Sonnenbrandstellen wie Schultern, Dekolleté und Kopfhaut sind meist noch durch Jacken, Schals und Mützen bedeckt und damit vor der ultravioletten Strahlung der Sonne geschützt.

Auskunft über die Stärke der UV-Strahlung in einer Region gibt der UV-Gefahrenindex (UVI) des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Breitbart rät zum routinemäßigen Check des Index: "Ein Blick auf den UVI sollte wie der Blick auf die Temperatur oder Niederschlagswahrscheinlichkeit am besten zur Gewohnheit werden, vor allem in den warmen Monaten."

Bei einem UV-Index von 1 und 2 ist laut einer Übersicht des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) noch kein Schutz erforderlich. Doch auch wenn der UVI im Februar meist sehr niedrig ist und das BfS erst ab Stufe 3 Sonnenschutzmaßnahmen empfiehlt: Hautarzt Breitbart rät auch jetzt schon zu Sonnenschutz bei Aufenthalten im Freien.