8 Unterwäsche-Fehler, die wir alle machen

Und, wie geht es dir beim Unterwäsche-Kauf? Hast du ein paar sündige Spitzen-Teile zu Hause, die man zwar nicht unter normaler Kleidung tragen, aber damit dem Partner ordentlich einheizen kann? Bingo. Sport-BH? Check. Und wie sieht es mit Alltags-Unterwäsche aus? Wir haben mit Dessous-Profis gesprochen – und erfahren, dass man beim Kauf des Untendrunters einiges falsch machen kann.

1

DU KAUFST UNTERWÄSCHE EINE NUMMER ZU KLEIN. Einmal Small, immer Small? Wenn es doch so einfach wäre. Nicht nur unser Popscherl wird mit den Jahren meistens ein wenig größer, sondern auch die Hersteller variieren je nach Schnitt in ihren Größenangaben. Ein Agent Provocateur-Small entspricht in Wahrheit einem XS. Wähle im Zweifel lieber eine größere Größe – nur so verhinderst du hässliche Einschnitte unter der Kleidung und das schmerzhafte Scheuern der Wäsche.