Urlaub am Klimaberg: Zwischen Hochbeet, Pflanzenkost und E-Auto

Wer die Tauernautobahn in Richtung Süden für seine Fahrt in den Urlaub wählt, kann ein Lied davon singen: Regelmäßig staut es sich hier in den Sommermonaten. Dabei könnte man eigentlich schon am Ziel sein. Am Katschberg, an der Grenze zwischen Kärnten und Salzburg, wird seit Jahren an einem umweltfreundlichen Urlaub gebastelt: mit CO2-neutraler Fortbewegung, Hotels mit hohen Umweltschutz-Standards, pflanzlicher Spitzenküche und naturverbundenem Tagesprogramm.

"Wir Touristiker leben ja von der Natur, aber es wird zu wenig geschaut, was gut ist oder nicht", erklärt Wolfgang Hinteregger. Es ist schon länger her, dass der bekannte Katschberger Touristiker und Großvater von sechs Enkeln ins Grübeln kam: "Es ist mir im Kopf herumgegangen: Du hast eine schöne Zeit gehabt, schöne Häuser herg'stellt und viel Grund verbraucht. Aber was werden deine Nachkommen machen?" Seine Antwort, angesichts Klimakrise und steigendem Ressourcenverbrauch: "Jeder muss jetzt etwas tun. Auch wenn die Handlungen von jedem nur ein paar Promille beitragen - irgendwann ist man trotzdem auf 100 Prozent."

Den Ausschlag hatte schließlich eine "Innovation" gegeben: die "Klimaerde" von Anton Aschbacher, so wie Hinteregger Geschäftsführer der Region Klimaberg Katschberg. Dabei handelt es sich um spezielle Erde, in der CO2 gebunden ist und die sowohl mehr Wasser speichern, als auch zu besserem Pflanzenwachstum führen soll. Kurzerhand wurden überall am Katschberg an die 70 Hochbeete aufgestellt und mit dieser Erde befüllt. Sie gelten bereits als inoffizielle Wahrzeichen der Region und haben auch einen Nutzen: In ihnen wachsen Kräuter für Küche, Stall und Apotheke. Neben Kärntner Nudelminze oder Heilpflanzen, wie Arnika, gedeihen in den Hochbeeten nämlich auch Kräuter für die Pferde am Berg, die dadurch weniger Koliken haben, verrät Hinteregger. Das und vieles mehr wird interessierten Urlaubern auch auf Kräuterwanderungen nähergebracht.

Ein idealer Klima-Urlaub am Katschberg beginnt übrigens schon mit der Anreise: Wer per Zug kommt, wird nicht nur mit dem E-Auto abgeholt, sondern bekommt auch einen 50-Euro-Warengutschein, mit dem man zum Beispiel E-Autos für Tagesausflüge buchen kann. Verpflegt werden die Gäste neben Gerichten von der herkömmlichen Speisekarte mit speziellen, rein pflanzlichen Klimagerichten bei den bereits mehr als 20 Mitgliedsbetrieben. "Warum muss man drei Mal am Tag Fleisch essen? Wenn man das auf drei Mal pro Woche reduziert, ist das schon ein riesiger Schritt", so Hinteregger. Also wird am Katschberg mit Kichererbsen oder veganem Topfen gekocht, mancherorts bestehen 30 Prozent der Speisekarte bereits aus rein pflanzlichen Gerichten.

Innovatives zum Trinken kommt unterdessen von Hintereggers Sohn Christoph: Er braut auf einer Seehöhe von 1.670 Metern das "katsch beer". Aus der großen Seehöhe machen die Gastronomen eine Tugend, denn der Hopfen, der extra für das Bier gezüchtet wird, falle durch die große Höhe besonders aromatisch aus, verrät Hinteregger. Das Getreide für das Bier - und auch den selbst gebrannten Whiskey - kommt aus dem wenige Kilometer entfernten Gmünd. Und frisches Quellwasser hat man sowieso vor der Haustür.

Zu den Plaketten am Eingang der Katschberg-Hotels, die über Sterne-Anzahl oder Qualität der Küche informieren, kommen übrigens stets neue hinzu: Zehn Tourismus- und Gewerbebetriebe dürfen bereits das Österreichische Umweltzeichen tragen. "Das bekommt man nicht von heute auf morgen", meint Hinteregger nicht ohne Stolz. Zu erfüllen sind hohe Anforderungen, etwa bei der Mülltrennung, beim Einkauf oder beim schonenden Umgang mit Putzmitteln.

In Hintereggers Häusern ist der Ansatz dazu vielfach pragmatisch: "Schon beim Einchecken werde die Gäste gefragt, wie oft die Zimmer geputzt werden sollen. Fast die Hälfte der Gäste meint, dass zwei Mal pro Woche völlig ausreichend sind", erklärt der Hotelier. Frische Handtücher können aus dem Wellnessbereich mitgenommen werden, die WC-Spülungen laufen mit Regenwasser, die Flachdächer wurden mit Hilfe der Klimaerde begrünt: "Das ist ja alles nichts Neues, aber man muss es halt tun."

Das Potenzial, das diese Form des Urlaubs hat, ist groß, gibt sich Hinteregger überzeugt: "Es kommen immer mehr vor allem junge Gäste, die nur wegen der Klima-Idee einen Urlaub am Katschberg buchen. Das Interesse an Umweltschutz oder veganer Ernährung ist bei den jungen Leuten wahnsinnig groß, das spürt man förmlich, wenn man bei uns durch den Speisesaal geht." Überhaupt stehe ein Paradigmenwechsel an: "Natürlich gibt es ein paar Leute, die sagen, wenn sie auf Urlaub fahren, muss in jeder Hinsicht die Post abgehen. Aber in ein paar Jahren ist das vorbei", prophezeit der Hotelier.

Die Region Klimaberg Katschberg hat es sich zum Ziel gemacht, bis 2030 CO2-neutral zu werden oder überhaupt so viel zu kompensieren, dass die Bilanz noch positiver aussieht: "Das werden wir wohl schon viel früher schaffen", gibt sich Hinteregger überzeugt. Und verweist bereits auf die nächsten Schritte: Ausbau der E-Mobilität, komplette Abkehr von fossilen Brennstoffen, verstärkter Einsatz von Holz als Baustoff und schließlich Energieautarkie. Die Planungen in Richtung Biowärme, Biostrom und Photovoltaik laufen bereits.