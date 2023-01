US-Rockmusiker David Crosby im Alter von 81 Jahren gestorben

David Crosby, einer der einflussreichsten Rocksänger der 1960er und 70er Jahre mit den Byrds und Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY), ist im Alter von 81 Jahren gestorben, berichtete das US-Magazin " Variety" am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf eine Aussage von Crosbys Frau. "Mit großer Trauer ist unser geliebter David (Croz) Crosby nach langer Krankheit verstorben", zitierte "Variety" Crosbys Frau Jan Dance in der Erklärung.

Crosby war Gründungsmitglied zweier legendärer Rockbands: der Country- und Folk-beeinflussten Byrds, für die er den Hit "Eight Miles High" schrieb, und CSNY, der die sanfte Seite der Musik der Woodstock-Generation definierte. Als Mitglied beider Gruppen wurde er in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

Musikalisch zeichnete sich Crosby durch seine komplizierten Gesangsharmonien, unorthodoxen offenen Stimmungen auf der Gitarre und prägnantes Songwriting aus. Seine Arbeit mit den Byrds und CSN/CSNY mischte Rock und Folk auf neue Weise und ihre Musik wurde Teil des Soundtracks für die Hippie-Ära.

Persönlich war Crosby die Verkörperung des Credos "Sex, Drugs and Rock'n'Roll", und in einem Artikel des Magazins "Rolling Stone" aus dem Jahr 2014 wurde er als "der unwahrscheinlichste Überlebende des Rock" bezeichnet.

Neben Drogenabhängigkeiten, die schließlich zu einer Transplantation führten, um eine durch Jahrzehnte des Exzesses verschlissene Leber zu ersetzen, umfasste sein turbulentes Leben einen schweren Motorradunfall, den Tod einer Freundin und Kämpfe gegen Hepatitis C und Diabetes.

"Ich mache mir Sorgen, dass die Zeit, die ich hier habe, so kurz ist, und ich bin zutiefst sauer auf mich selbst, für die mindestens zehn Jahre Zeit, die ich verschwendet habe, nur um mich selbst zu zerstören", sagte Crosby Los Angeles Mal im Juli 2019: "Dafür schäme ich mich." Er sei "so tief gefallen, wie ein Mensch nur fallen kann", sagte Crosby der "Times".

Es gelang ihm auch, sich von vielen seiner berühmten ehemaligen Bandkollegen zu entfremden, wofür er in den letzten Jahren oft Reue zum Ausdruck brachte. Seine Drogengewohnheiten und seine oft aggressive Persönlichkeit trugen zum Niedergang von CSNY bei und die Mitglieder hörten schließlich auf, miteinander zu sprechen. In der Dokumentation "David Crosby: Remember My Name" aus dem Jahr 2019 machte er deutlich, dass er hoffte, dass sie wieder zusammenarbeiten könnten, räumte aber ein, dass die anderen "mich wirklich nicht mögen".

Crosby zeugte sechs Kinder - zwei als Samenspender für den Partner der Rockerin Melissa Etheridge und ein weiteres, das bei der Geburt zur Adoption freigegeben wurde und Crosby erst in seinen Dreißigern kennenlernte. Dieser Sohn, James Raymond, wurde schließlich sein musikalischer Mitarbeiter.

Crosby wurde am 14. August 1941 in Los Angeles geboren. Sein Vater war ein Kameramann, der 1952 einen Golden Globe für den Westernklassiker "High Noon" von Fred Zinnemann gewann. Seine Mutter machte ihn mit der Folk-Gruppe "The Weavers" und mit klassischer Musik bekannt.