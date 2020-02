Es kann ganz schön schwer sein, herauszufinden was sich der Partner / Freund / G'Spusi / Mann wirklich zum Valentinstag wünscht. Wir haben uns also bei den Männer in unserer Umgebung umgehört und herausgefunden, über welche Geschenke sich Männer am Valentinstag wirklich freuen...

Spürt ihr es schon? DER Tag nähert sich. Der Tag, der gerne jedem und jeder egal wäre, man aber dann doch immer einen gewissen Druck - egal ob man jetzt Single oder glücklich vergeben ist -; der Valentinstag. An allen Ecken tauchen gerade pinke und rote Rosen auf, es gibt Süßigkeiten in Herzform zu kaufen, Ballons, Stofftiere, die (vermutlich von Kinderarbeitskräften) mit schrecklich kitschigen Sprüchen bestickt wurden und es ist quasi schon jetzt unmöglich, für den 14. Februar einen Platz in seinem Lieblingsrestaurant zu reservieren.

Ihr seht, so wirklich mögen tun wir diesen erfundenen Feiertag namens Valentinstag nicht. (HIER ganze 10 Gründe, warum wir den Valentinstag hassen.) Und eigentlich plädieren wir überhaupt dafür, dieses Jahr lieber der besten Freundin eine kleine Aufmerksamkeit zu schenken! (HIER ein paar Ideen) Wir wollen den Lovebirds unter euch die Freude am Valentinstag aber keinesfalls nehmen .. wir haben deswegen unsere Brüder, Väter, Freunde und Männer gefragt, was sie sich denn wirklich zum Valentinstag wünschen würden und haben ein paar Geschenkideen für euch zusammengestellt.

P.S.: Die erste Antwort auf die Frage "Was wünscht du dir zum Valentinstag?" war bei allen Befragten übrigens "NICHTS." Und es schien wirklich ernst gemeint. Von dem her...

9 Geschenkideen: Das wünschen sich Männer zum Valentinstag

Auch ohne Valentin die Liebe feiern? #könnenwir

Wir feiern nämlich den WOMANtine's Day! Tu dir am Tag der Liebe selbst etwas Gutes und teile deine Freude. Immerhin kannst du viele unserer Aktionen auch gemeinsam mit deiner BFF, deiner Mama oder einem anderen wichtigen Menschen in deinem Leben genießen.

Hier siehst du alle Angebote auf einem Blick: