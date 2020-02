Valentins-SMS: Herzige Sprüche zum Valentinstag, die du verschicken kannst

Ob in die Valentinskarte oder per WhatsApp: Was wäre der Valentinstag ohne Sprüche, Zitate und herzige Bilder? Wir haben für euch die besten gesammelt.

Jedes Jahr am 14. Februar wird in vielen Ländern der Valentinstag als Tag der Liebenden gefeiert. Der Valentinstag ist nicht nur eine Gelegenheit dafür, unsere Liebsten mit Blumen zu beschenken. Vielleicht sollten wir uns gerade an diesem Tag der Liebe einmal ins Bewusstsein rufen, was man denn am Partner oder an der Partnerin besonders liebt.

Sag deinen Liebsten mit einem herzigen Spruch, wie gern du sie hast oder sende deiner Single-Freundin ein lustiges Zitat:

"Morgens kann ich nichts essen, weil ich dich liebe,

Mittags kann ich nichts essen weil ich dich liebe,

Abends kann ich nicht schlafen weil ich HUNGER HABE!"

"Es gibt drei Dinge in meinem Leben, die Sonne, den Mond und dich.

Die Sonne für den Tag, den Mond für die Nacht und dich für immer!“

"Nicht die Schönheit entscheidet, wen wir lieben, sondern die Liebe entscheidet,

wen wir schön finden!“

"Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden.“ Clemens Brentano

"Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben.“ Katharine Hepburn

"Ich wollte dir etwas Schönes, Liebes und Erotisches senden, aber leider passe ich nicht aufs Display.“

"Ich habe den Mann fürs Leben gefunden. Er ist hübsch, macht alles mit und wenn er mir auf den Geist geht, lasse ich einfach die Luft raus.“

„Für die Welt bist du jemand. Aber für jemand bist du die Welt.“

"Du und ich: Wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen.“ Mahatma Gandhi

"Liebe ist, wenn es Spaß macht, treu zu sein!“

"Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden, geliebt um seiner selbst Willen oder vielmehr trotz seiner Selbst.“ Victor Hugo

"Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht zu erhalten.“ Bertold Brecht

YouTuberin Lisa zeigt euch eine lustige Bastel-Idee für den Valentinstag:

© Video: WOMAN

Das könnte dich auch interessieren:

Die 7 ultimativen No-Gos am Valentinstag