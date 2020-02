Virales Foto von Papa zeigt die schmerzhafte Realität des Stillens

Ladies, zeigt euren Männern, was Ronnie Dunston, Vater eines gestillten "Dämonenkindes" über seine Erfahrung beim Stillen zu erzählen hat...

Dass Stillen nicht gerade die angenehmste Sache der Welt ist? Wissen alle Mütter, die ihre Babys mit Muttermilch aufgezogen haben. Männer hingegen? Kommen schon mal naturgegeben nie in den Genuss dieser Erfahrung ... und nehmen unsere schmerzverzerrten Gesichter beim Stillen deshalb auch nicht immer ernst. So auch Ronnie Dunston, Neo-Papa eines zuckersüßen Töchterchens, die er in einem viralen Posting jetzt aber als "Dämonenkind" bezeichnete. Aber von vorn...

Ronnie Dunston postete nämlich kürzlich ein Bild seiner nackten Brust. Darauf zu sehen? Ein ziemlich fetter Knutschfleck, der recht schmerzhaft aussieht:

Unter das Bild schrieb er:

"Jedes Mal, wenn meine Frau unserer Tochter die Brust gibt, macht sie dieses schmerzverzerrte Gesicht. Und ich dachte mir bisher immer "Ganz ehrlich? Das Baby hat noch nicht mal Zähne – reiß dich doch ein bisserl zamm!!!" ABER ALTER! ICH HATTE EINFACH KEINE AHNUNG..."

Er beschreibt in seinem Text weiter, dass er mit seiner Kleinen alleine daheim und das Baby ziemlich hungrig war "wie eine Crack-Süchtige". Nachdem seine Frau gerade im Fitnessstudio war, machte er sich daran, ein Fläschchen vorzubereiten.

Ich hatte kein T-Shirt an, Nubia lag auf meiner Schulter und wir warteten darauf, dass die Milch warm wird. Plötzlich dreht sie den Kopf wie verrückt und fängt an, an meinem Schlüsselbein zu saugen. Erst habe ich noch gelacht und zu ihr gesagt, dass sie davon wohl nicht satt werde aber ALTER!!! Ihr Nuckeln verwandelte sich in regelrechtes Blutsaugen. Sie war wie Dracula!"

Daraufhin versuchte Ronnie, seine Tochter von sich loszukriegen, es war aber gar nicht so einfach "das Dämonenkind" von seinem teuflischen Milch-Plan abzubringen:

"Ich werde NIE WIEDER EINE FRAU BLÖD ANREDEN. DIESE BABYS SIND GEFÄHRLICH! Angefangen von der Geburt bis hin zum Stillen - wir Männer sind einfach nicht gemacht für diese Art von Schmerz..."

Online gaben im mittlerweile hunderttausende Menschen recht. Und wir können an dieser Stelle einfach nur sagen: SO SCHÖN, wenn wir einfach nur ein bisserl Anerkennung und Verständnis bekommen...

