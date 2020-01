Kocht sich von selbst: Dieses vegane Gemüse-Curry ist das, was wir jetzt brauchen

Veganes Gemüse-Curry – Zutaten für 4 Portionen:

2 Karotten

2 handvoll Zuckerschoten

1 Zwiebel

1 Packung Champions

1 gelbe oder rote Paprika

1 Zucchini

1 Dose Kokosmilch

Salz

Pfeffer

Gemüsebrühe-Pulver

Curry-Pulver

Kurkuma-Pulver

Zubereitung:

Zuallererst das Gemüse waschen und klein schneiden – die Zuckerschoten bleiben ganz. Die Zwiebeln in etwas Öl anbraten, die Zucchini und Paprika dazugeben. Danach Champions, Karotten und Zuckerschoten in die Pfanne geben, kurz anschwitzen und das Ganze gut würzen. Mit der Kokosmilch aufgießen und ca. 15 Minuten zugedeckt auf kleiner Stufe köcheln lassen. Für Fleißige: Das Gemüse aus der Pfanne geben. Etwas Ingwer, Knoblauch und Curry-Pulver in Kokosöl anbraten, die Paste mit Kokosmilch aufgießen und erst danach das Gemüse hinzufügen. Mit Basmatireis servieren, fertig!