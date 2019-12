Verdauung nach den Feiertagen fördern

Von den Eltern zu den Großeltern, von den Nachbarn zu den Freunden – ein lukullischer Marathon liegt hinter uns. Während wir mit Jahreswechsel das „Ziel“ gewissermaßen erreicht haben, hinkt einer träge hinterher: unser Darm. Was wir tun können, damit unser zentrales Organ wieder ins Gleichgewicht findet? Die besten Tipps für einen starken Darm.

Wenn Glühwein, Punsch und Kekse schließlich in einem Festmahl der Superlative kulminieren und das Jahr ein feucht-fröhliches Ende findet, dann ist es geschafft. Die Feiertage sind überstanden. Glücklicherweise. Denn die üppigen, teils stark gesalzenen Speisen, die süßen Desserts und der Alkohol im Übermaß bedeuteten Schwerstarbeit für unseren Verdauungstrakt. Was bleibt? Das eine oder andere Kilo zu viel und ein träger, aus dem Gleichgewicht geratener Darm, der sich von den Strapazen der letzten Tage nur schwer erholt.

Völlerei mit Folgen

Und das zeigt nicht nur die Waage, sondern auch unser Wohlbefinden: Wir sind abgeschlagen, müde, träge und anfälliger für Infekte. Warum das so ist? Weil die Völlerei der Feiertage vor allem unserem Darm zusetzt. Und der ist mit rund 80 Prozent aller Immunzellen der Sitz unserer Gesundheit, respektive unseres Wohlbefindens. Darüber hinaus ist der Darm mit Milliarden von aktiven Bakterien und Mikroorganismen – die zusammen die sogenannte Darmflora ergeben – besiedelt, die neben der Verdauung von Speisen zusätzlich unsere Abwehr unterstützen und eine Barriere im Kampf gegen Erreger bilden. Schlagen wir essenstechnisch nun über die Stränge, stehen wir unter Stress (auch während der Feiertage keine Seltenheit), leiden wir an Infektionen oder greifen zu bestimmten Arzneimitteln, so gerät die sensible Darmflora ins Ungleichgewicht – der Darm als leistungsstarker Schutz funktioniert nicht mehr optimal.

Den Darm stärken

Die gute Nachricht: Unser zentrales Organ ist nicht seinem Schicksal überlassen. Während Fett, Zucker, Alkohol, Salz und weitere ernährungstechnische „Sünden“ unseren Darm negativ beeinflussen, gibt es sehr wohl auch Dinge, die positive Auswirkungen auf unser größtes Verdauungsorgan haben. Welche das sind und wie du deinem Darm nach der Völlerei zu den Feiertagen wieder ins Gleichgewicht verhelfen kannst, verraten wir dir jetzt:

Futter für Freunde: Wie eingangs erwähnt, beherbergt der Darm eine Vielzahl „guter“ Bakterien. Während Bakterien meist negativ gesehen und als Krankmacher gefürchtet sind, sind die guten Darmbakterien wichtigster Bestandteil unserer Darmflora und damit Grundlage für einen funktionierenden Darm. Dementsprechend gehören sie gehegt und gepflegt, damit sie sich weiterhin gegen „böse Bakterien“ wie Krankheitserreger behaupten können und die Überhand behalten.

Versorge deinen Darm daher ausreichend mit „guten“ Bakterien. Diese sind in probiotischen Lebensmitteln wie Sauerkraut, Kimchi oder Joghurt enthalten. Darüber hinaus erhältst du in der Apotheke Präparate mit wertvollen probiotischen Bakterien die deine Darmflora unterstützen.

Ebenso nützlich für den Darm sind Ballaststoffe. Diese weitgehend unverdaulichen Bestandteile der Nahrungsmittel, auch Präbiotika genannt, dienen den Darmbakterien als Nahrungsgrundlage. Sie kommen fast ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Obst, wie Äpfel oder Beeren, Gemüse, besonders Hülsenfrüchte, oder Vollkornprodukte sind reich an Ballaststoffen.

Gut gekaut, ist halb verdaut: Eine alte Weisheit, die durchaus ihre Berechtigung hat! Denn gerade während der Feiertage, wenn sich die Tische nur so biegen, neigen wir dazu, zu schlingen, wodurch unser Verdauungstrakt erst recht alle Hände voll zu tun hat. Um diesen nun etwas zu schonen, achte darauf, besonders gut zu kauen. Was viele nicht wissen: Die Verdauung beginnt – bedingt durch spezielle Enzyme des Speichels – bereits im Mund. Nimm dir Zeit zum Essen und Genießen!

Am besten bitter: Bitterstoffe haben eine nachweislich verdauungsanregende Wirkung. Unser Tipp: Löwenzahntee – der wirkt nicht nur unmittelbar nach der Mahlzeit wahre Wunder, sondern kurbelt auch bei anhaltendem Völlegefühl die Verdauung an.

Ein Gewohnheitstier: Während wir Routine oftmals als langweilig abtun, gibt es für unseren Darm nichts besseres als einen geregelten Tagesablauf. Da unser Darm morgens am aktivsten ist, sollten wir ihn da besonders unterstützen: Ein Glas lauwarmes Wasser kurbelt ihn zusätzlich an. Haferbrei mit frischem Obst ist reich an Ballaststoffen und sorgt dafür, dass unser Darm tatsächlich etwas zu arbeiten hat und versorgt so mit Energie. Da sich gegen Ende des Tages der Stoffwechsel verlangsamt, sollte abends hingegen leichte Kost am Speiseplan stehen. Das verbessert obendrein die Schlafqualität. Übrigens: Auch in puncto Toilettengang ist Routine wünschenswert – ist der Darm im Gleichgewicht, kommt diese von ganz alleine.

Auszeiten gönnen: Unser Darm ist ein wahres Hochleistungsorgan. Gönn ihm deshalb regelmäßige Pausen. Experten empfehlen: Drei Mahlzeiten täglich – dazwischen sollten vier bis fünf Stunden Ruhe liegen. Hör zudem auf dein Sättigungsgefühl, um den Verdauungstrakt nicht zu überfordern. Wer noch eines drauflegen möchte, der setzt auf längere Essenspausen – diese ermöglichen zusätzliche Erholung. Stichwort: Intervallfasten.

Wasser marsch! Ebenso entscheidend für eine reibungslose Verdauung ist ausreichend Flüssigkeit. Zwei bis drei Liter täglich – am besten Wasser oder ungesüßte Tees – sollten es sein. Das beugt – vor allem in Kombination mit Ballaststoffen – unangenehmen Verstopfungen vor.

Ab in die Apotheke: Haben die Feiertage nicht nur Spuren hinterlassen, sondern herrscht Alarm im Darm, sollte nicht länger gefackelt werden: Spezielle, rezeptfreie Darmpräparate aus der Apotheke, die eine abgestimmte Mischung aus natürlichen, vermehrungsfähigen Darmbakterienstämmen, Ballaststoffen sowie für den Darm wichtige Vitamine (z.B. B8 für den Erhalt der Schleimhaut) enthalten, können die Darmflora nachhaltig stärken und sie wieder ins Gleichgewicht bringen.

von Patrick S.

