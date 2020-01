Love aus "You – Du wirst mich lieben" ist jetzt Blondine & schaut komplett anders aus

Victoria Pedretti hat uns als Love total um den Finger gewickelt. Und jetzt regt die "You"-Schauspielerin den Wunsch in uns, blond zu werden.

Sorry, wenn wir jetzt jemanden spoilern – aber wie arg war das Ende der 2. Staffel "You – Du wirst mich lieben"?!? Wir hätten uns nie gedacht, dass die liebevolle, sanfte und mütterliche Love so eine dunkle Seele haben würde. Victora Pedretti hat uns aber nicht nur als Schauspielerin überzeugt, sondern auch ihren Style finden wir ziemlich gut. Doch auf neuen Fotos hätten wir unsere Love fast gar nicht erkannt:

Denn Pedretti hat ihre schoko-karamell Wellen gegen eine kühl-blonde Mähne mit sichtbaren Ansatz eingetauscht. Letzteres ist übrigens total trendy. Man nennt die Technik "Root Shadows" also "Ansatz-Schatten". (Mehr dazu liest du hier!)

Star-Friseurin Rebekah Forecast wählte einen kühlen und recht neutralen Blondton für Pedretti. Das Ergebnis: Ein so natürlicher Look, dass man glauben könnte, es handle sich um ihre Naturhaarfarbe. Was wir daran besonders schön finden, ist die Liebe zum Detail. Denn passend zu den Haaren haben sich auch die Augenbrauen verändert. Der helle Ton passt zu ihrem Teint und lässt sie irgendwie moderner wirken.

Wer möchte uns *jetzt sofort* die Haare blond färben??

Diese Artikel könnten dir auch gefallen: