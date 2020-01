Video: Findest du dich eigentlich selbst schön?

Wenn wir in den Spiegel sehen, lächeln wir uns selten an. Wir Frauen sehen uns selbst meist nicht mit einem freundlichen Blick, sondern zerlegen uns sofort in ungeliebte Einzelteile: "Diese Oberschenkel!","Wie meine Haut grad wieder aussieht!" "Und nein, ich mag meine Nase einfach nicht!" - Sätze wie diese lassen sich, wie wir doch alle nur zu gut wissen, gefühlt unbegrenzt fortsetzen.

Bei Freundinnen hingegen sehen wir das grandiose Gesamtpaket: Wir sehen das umwerfende Lächeln, die wunderbaren Haare, die durchtrainierten Beine, den wohlgeformten Busen und noch so viel mehr. Es ist so viel einfacher, die Schönheit in Anderen zu erkennen, als in sich selbst. Daher sollten wir uns gegenseitig immer wieder sagen und zeigen, dass wir schön sind, genug sind und nicht abnehmen müssen. Damit diese Erkenntnis irgendwann auch in unsere Köpfe und Herzen kommt und wir nicht immer gegen unseren eigene Körper ankämpfen. Oder um Ida, einer unserer grandiosen Ladys im obigen Video zu zitieren: "Selbstliebe ist für mich eine Dauerbaustelle, aber nach und nach kommt der Tempel der Vervollständigung näher."