Ein bisserl seltsam wird diesen beiden Seelöwen jene "Insel" wahrscheinlich auch vorgekommen sein. Schließlich waren da überall komische Gewächse in Form von Stangen und Seilen. Aber man nimmt als Raststätte eben was man kriegen kann - und in diesem Fall eben das damit wohl zum Sinken verurteilte Segelboot eines unbekannten Besitzers.



Und festgehalten wurde diese wahrlich beeindruckende Szene vom ehemaligen Fußballprofi Joshua Phillips auf Instagram. Derselbe war selbst auf einem Boot in der Nähe von Olympia in Washington, USA unterwegs, als ihm die beiden majestätischen Zeitgenossen unterkamen: "Das Schiff sah ein wenig seltsam aus und als wir näherkamen stellten wir fest, dass diese zwei massiven Tiere an Bord waren", so Phillips zur Seattle Times. Wir sagen auf jeden Fall DANKE für dieses Video!