Vienna Fashion Week im Zelt beim Museumsquartier eröffnet

Mit einer bunten Opening-Show und einer rauschenden Party im Anschluss hat am Montagabend die MQ Vienna Fashion Week.22 den Wiener Design-Herbst eingeläutet. Im Fashionzelt wurde ein "Best of" aller an dieser 14. Eventausgabe beteiligten 33 Modeschaffenden gezeigt. Ausführlich auf dem Laufsteg des Fashionzelts beim Museumsquartier zu bewundern sind deren Kollektionen bei dem nun anlaufenden Schauen-Reigen bis einschließlich Samstag.

Die Veranstalterinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank freuten sich, dass die Modewoche nach den Coronajahren wieder wie gewohnt stattfinden könne. "Es ist einfach großartig, die gesamte Fashion-Szene wieder belebt zu sehen und den Designern diese Plattform bieten zu können."

Die Eröffnungsshow, eingeleitet mit Ansprachen von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ), dem Leiter der Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts, Jürgen Meindl, sowie MQ-Direktorin Bettina Leidl, präsentierte je ein Outfit der 33 in- und ausländischen Labels und wurde vom Stylisten Sammy Zayed konzipiert. Unter den Gästen befanden sich weiters u.a. Sängerin Virgina Ernst, Intendant Alfons Haider, Schauspielerin Adrianna Gradziel und Kabarettistin Andrea Händler.

In den nächsten Tagen stehen jeweils mehrere Schauen am Programm. Den Dienstag bestreiten die Hetzendorf-Absolventin Evelin Grubbauer, "Lokal-Matador" für Promi-Roben Thang de Hoo und Rola's Closet, ein Modehaus mit Sitz in Dubai. Der Mittwoch startet mit der Marke ROEE und dem Label SBIN der Wienerin Sabine Kriebel. Darauf folgt die Show von Oliver Tolentino, Modemacher mit Sitz in Beverly Hills und auf Red-Carpet-Looks spezialisiert. Den Abschluss macht die MQ Fashion Night mit dem Label Pitour von Maria Oberfrank und Studio Medium, ein Bekleidungs- und Textildesignbüro aus Neu-Delhi und derzeit Artist-in-Residence des quartier21 im Museumsquartier.

Ein Highlight am Donnerstag ist die Herbst/Winterkollektion von Callisti. Am gleichen Abend zeigen schon zum 13. Mal Designerinnen und Designer aus Thailand ihre Mode, dieses Jahr unter dem Motto "THAIdentity Night". Die letzten beiden Veranstaltungstage werden jeweils bei freiem Eintritt von den Wiener Modeschulen Michelbeuern (Donnerstag, 16.30 Uhr) und Herbststraße (Freitag, 13.00 Uhr) eröffnet. Den Kehraus bestreitet das Label TrueYou. Wie immer ist die Modewoche auch ein Kauf-Event mit Zugang zu Kollektionsteilen und Modemachern in der Shopping-Area und Pop-up-Stores.