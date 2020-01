Der erste Vollmond des Jahres am Freitag, den 10. Jänner 2020, ist voller Power und kann in den nächsten zwei Wochen starke Veränderungen bringen. Zwischen jetzt und den nächsten zwei Wochen kannst du durchaus damit rechnen, dass allerhand Emotionen freigesetzt werden und emotionale Gespräche und plötzliche Ereignisse eintreten.

Außerdem gibt es zur gleichen Zeit ein paar weitere Himmels-Phänomene. Ein Zusammenspiel von Saturn-Pluto, Uranus, der sich direkt dreht, und ein Krebsvollmond werden ungefähr zur selben Zeit auftreten. Sei dir bewusst, dass uns alle ein Strom von Emotionen überschwemmen wird und impulsive Entscheidungen getroffen werden könnten. Oder anders gesagt: Du kannst in den nächsten Wochen den Sternen schuld an so ziemlich ALLEM geben ;-)

Schauen wir uns also an, wie sich dieser Vollmond auf die einzelnen Sternzeichen auswirkt. Denke daran, sowohl dein Sonnenzeichen, also dein Sternzeichen, als auch deinen Aszendenten zu checken.

Widder

Während dieses Vollmonds wirst du einiges klarer sehen. Die Wahrheit und plötzliche Einsichten und Gedanken werden deutlicher, während gleichzeitig neue intellektuelle Möglichkeiten entstehen.

Stier

Du fühlst ALL deine Gefühle. Es ist eine gute Zeit, um zu trauern. Nimm dir Zeit und erlaube dir auch mal zu weinen.

Zwillinge

Du trennst dich endlich von Situationen und Beziehungen, die instabil oder schlicht langweilig sind. Alles, was dir kein Gefühl von Sicherheit gibt, kannst du jetzt loslassen.

Krebs

Du nimmst dir das, was du brauchst – sei aber gewarnt: Du könntest recht emotional reagieren.

Löwe

Vielleicht ändert sich bei dir bald alles Schlag auf Schlag. Entweder in deinen Beziehungen oder auch in der Arbeit. Egal, was es ist. Du wirst aus dieser Situation gestärkter und gesünder herausgehen.

Jungfrau

Egal, ob du bald jemand Neues kennenlernst oder schon in einer Beziehung bist – du wirst in der Partnerschaft wahre Leidenschaft erleben. Aber sei vorsichtig: Intensive Leidenschaft und große Emotionen können übertünchen, dass deine Romanze vielleicht toxisch oder zu intensiv ist. Schau auf die Warnzeichen!

Waage

Versinkst du gerade in deinen Gefühlen? Du könntest emotionale Weisheit erlangen, musst dafür aber erst einmal in die Tiefen deiner Seele springen ... und das ist nicht immer ganz einfach.

Skorpion

Bei dir liegt Liebe in der Luft. Eine neue Partnerschaft wird sich bei dir breit machen - romantisch, beruflich oder sonst wie. Aber es wird passieren.

Schütze

Ui, dieser Vollmond ist für dich nicht ganz einfach. Einerseits könntest du jetzt wirklich Magisches in Gang setzen, andererseits könntest du von jemandem getäuscht oder betrogen werden. Also sei vorsichtig mit wem du dich diese Woche umgibst. Während jetzt die Zeit ist, sich mit Zaubersprüchen und magischen Ritualen zu befassen, um deine wildesten Träume zu verwirklichen, solltest du gleichzeitig auf Situationen achten, die zu schön scheinen, um wahr zu sein - weil dies höchstwahrscheinlich der Fall ist...

Steinbock

Es ist der Jüngste Tag, Steinbock. Diesen Vollmond wirst du für das belohnt, was du verdienst, wirst aber gleichzeitig auch Konsequenzen ziehen müssen, die auf deinen bisherigen negativen oder positiven Handlungen beruhen. In jedem Fall ist dieser Vollmond ein ordentlicher für dich, weil sich der Kreis schließt.

Wassermann

Bleib mutig auf dem Weg, den du gerade gehst. Sei mutig genug, mit deinen Dämonen zu kämpfen und stelle dich dem Schmerz. Dieser Vollmond ist für dich voller Selbstreflexion

Fische

Was dir dieser Vollmond sagen will? "Go, go, go!!!" Hör auf, all deine Pläne zu zerdenken und erwäge deine Optionen nicht länger. Egal, um welche Situation es auch gehen mag: Mach einfach und bleib mit deiner Energie im Fluss!



