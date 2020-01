Darum kannst du dich nicht daran erinnern, wie es war ein Baby zu sein

Die gesamte Menschheit leidet an Gedächtnisverlust: Niemand kann sich an seine Zeit als Baby erinnern. Aber warum ist das eigentlich so?

Was ist deine früheste Erinnerung? Eines können wir dazu schon sicher sagen: Sie wird nicht innerhalb deiner ersten drei Lebensjahre sein! Denn alle Menschen "leiden" an sogenannter infantiler Amnesie. Und können sich daher an nichts erinnern, was in ihrer frühesten Kindheit geschah.

Ungefähr im Alter von acht oder neun Jahren setzt das Vergessen ein - davor können sich Kinder noch an früheste Ereignisse in ihrem Leben erinnern. Danach ist alles, was vor dem Alter von drei Jahren passierte, scheins von unserer persönlichen Festplatte gelöscht.

Aber warum ist das so? Wir vergessen schließlich nicht alles, was wir in dieser Lebensphase gelernt haben - wie beispielsweise Sprache oder auch unsere motorischen Fähigkeiten bleiben erhalten. Ganz geklärt ist der kollektive Gedächtnisverlust leider noch nicht, aber es gibt einige mögliche Gründe für dieses Phänomen:

Das Hirn entwickelt sich auch nach der Geburt noch weiter. Ein Teil dessen, der Hippocampus, ist verantwortlich für die Speicherung des sogenannten "episodischen Gedächtnisses". Dieser bildet in jungen Jahren sehr viele Neuronen - wenn wir älter sind hingegen nur mehr weniger. Skurrilerweise machen uns jedoch mehr Nervenzellen vergesslicher. Zwar benötigen wir diese, denn nur so können wir neue Erinnerungen speichern, durch neue Nervenverknüpfungen können jedoch alte Erinnerungen "schwerer zu finden" sein oder sogar gelöscht werden.

Eine weitere Theorie besagt, dass die frühesten Erinnerungen nur als Handlungen oder Empfindungen wahrgenommen und gespeichert werden. Später werden Erlebnisse vorwiegend sprachlich erfasst. Diese beiden "Formate" sind nicht kompatibel und daher können die frühen Ereignisse nicht mehr aufgerufen werden.

Darüber hinaus entwickeln wir Menschen ungefähr ab dem zweiten Lebensjahr unsere individuelle Persönlichkeit. Dann erkennen sich Kinder auch selbst im Spiegel. Ab diesem Zeitpunkt werden Erfahrungen mit dem eigenen Ich verknüpft und dementsprechend im Gehirn abgespeichert. Auf einmal ist es mein Stofftier, meine Mama und ich, die oder der alles erlebt. Ist dieses Bewusstsein einmal vollständig ausgeprägt, sind jedoch die Erinnerungen an frühere Momente, die nicht mit dem Ich verbunden sind, nicht mehr gegenwärtig.