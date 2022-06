Was tun, wenn die Beine an heißen Tagen schwer sind?

Geschwollene Knöchel und schwere Beine am Abend: So geht es vielen an heißen Tagen. Die Beine hochzulegen, ist längst nicht das einzige, was man dann tun kann.

Hohe Temperaturen sorgen nicht nur für ordentlich Schweiß. Viele Menschen bekommen an heißen Sommertagen auch schwere Beine, da sich das Blut dort staut.

Das liegt daran, dass die Venenklappen in den Beinen bei Hitze nicht richtig funktionieren. Denn durch die Hitze weiten sich die Blutgefäße. Betroffen sind vor allem Ältere, Schwangere oder Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen.

Die Beine hochzulegen, tut gut - aber nicht nur das. Auch moderate Bewegung lindert die Beschwerden, zum Beispiel Schwimmen. Wohltuend sind auch kühlende Gels oder Wasser, das auf die Beine gesprüht wird.

Apotheker raten außerdem dazu, viel zu trinken. Denn: Dadurch fließt das Blut im Körper schneller und das Gefühl schwerer Beine lässt nach.