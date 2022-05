Der Weg zur gesunden Ernährung: Buch "Faktencheck" klärt auf

Wird Ihr Geldbörsel immer schlanker, Sie selbst aber nicht? Hat auch der nächste Diät-Ansatz nicht funktioniert? Wege zum Abnehm-Glück soll es ja genug geben - mal gilt es, Kohlenhydrate aus der Ernährung zu verbannen, mal Zucker, mal Fett, mal sollen längere Intervalle zwischen den Mahlzeiten die Zahlen auf der Waage drücken - doch gibt es allgemeingültige Grundsätze? Das Buch "Faktencheck" von Dr. Fritz Treiber (Ueberreuter-Verlag) gibt Auskünfte in diese Richtung.

Es gibt bekanntlich viele Bücher über das beste Detox-Mittel, neue Fitnesstrends oder Wunderdiäten. Und die Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, Zauberpillen und Fastentrends ist überwältigend. Befolgt man viele dieser Ansätze möglichst konsequent, befindet man sich bald in einem Dickicht von einander zum Teil widersprechenden Grundsätzen, Anleitungen und Regeln. Wie wäre es stattdessen mit einigen wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen rund um diese Themen - unterhaltsam, verständlich und kurzweilig zu lesen?

Diesen Weg verfolgt Dr. Treiber mit seinem "Faktencheck". Er beschreibt auf rund 220 Seiten, wie man Gewicht sinnvoll verlieren kann - und das ohne Pillen und diverse andere Mittelchen. Der Molekularbiologe analysiert in einem Dutzend Kapiteln Ernährungskonzepte und liefert Tipps - bei konsequenter Umsetzung winkt ein schlankerer Körper bei dick bleibender Brieftasche!

Wie also fastet man richtig? Wie wichtig ist die vermehrte Zufuhr von Proteinen? Was hat es mit Zauberpillen und Nahrungsergänzungsmitteln auf sich - und vor allem: Braucht man die wirklich? Der Autor setzt sich auch mit den seit einigen Jahren sehr populären Bioprodukten auseinander und analysiert den Werdegang dieser Lebensmittelsparte in Österreich.

So liefert Treiber mit seinem Buch einerseits die Entlarvung so mancher Ernährungsmythen, andererseits legt er einen wissenschaftlich fundierten und zugleich unterhaltsamen Fahrplan durch den Dschungel an gut gemeinten und manchmal auch tatsächlich guten Ernährungstipps und Diät-Ansätzen. Und nebenbei lernt man, was in Sachen Ernährung wirklich Hand und Fuß hat und welche Wundermittel man sich getrost sparen kann.

INFO: Dr. Fritz Treiber: "Faktencheck. Gesunde Ernährung, Zauberpillen und Wunderdiäten", ueberreuter, 240 Seiten, 24,00 Euro.