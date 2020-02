Sexistische Fragen: Weibliche Stars kontern in Interviews auf die perfekteste Weise

"Ich suche gerade keinen Mann, fangen wir mal damit an!" – so Sängerin Rihanna auf eine Interviewfrage. Und auch andere weibliche Stars konterten perfekt!

Sexismus soweit das Auge reicht: Was sich weibliche Stars von Journalistinnen und Journalistin gefallen lassen mussten (und leider noch immer müssen), macht uns wütend und traurig zugleich. Aber: Die Promi-Damen konterten auf die jeweils perfekteste Art und Weise. So viel Schlagfertigkeit wünschen wir uns auch. Denn wenn wir es genauer betrachten, wird so manche Familienfeier oder Treffen mit Bekannten zum sexistischen Minenfeld der Sonderklasse. Nochmal für alle: Fragen wie "Wie schaffst du den Spagat zwischen Kindern und Karriere?" oder "Wann denkst du denn an die Familienplanung?" sind absolut unangebracht und sexistisch. Keira Knightleys "Würden Sie diese Frage auch einem männlichen Kollegen stellen?" fasst die Misere ziemlich gut zusammen.

Cara Delevigne postet Videozusammenschnitt auf Instagram

Diesen "zauberhaften" Überblick einiger übergriffiger Fragen, die weibliche Stars zu hören bekommen haben, wurden in einem Video zusammengefasst, das Cara Delevigne auf ihrem Instagram-Profil postete. Dass Sängerin Taylor Swift sexistische Fragen ziemlich schnell entlarvt und einfach die besten Antworten parat hat, wussten wir schon länger. Zum Beispiel antwortete sie vor einigen Monaten auf die Frage, ob sie nicht bald an Kinder denken würde mit: "Ich glaube ernsthaft, dass Männer zu ihrem 30er nie so eine Frage gestellt bekommen. Deswegen werde ich diese Frage auch nicht beantworten..." Chapeau!

"Ich fahre nach Hause zu meinen Katzen"

"Sie werden wohl mit mehr nach Hause gehen, als NUR mit einer Trophäe. Ich schätze mal mit einer Menge Männer?" fragt eine Reporterin (!) Taylor Swift am Roten Teppich. Und wir wussten ja, das Taylor einer der lustigsten und schlagfertigsten Frauen im Musikbusiness ist, aber ihre Antwort ist einfach nur noch super: "Wissen Sie was? Ich werde den Abend mit meinen Freunden verbringen und fahre dann nach Hause zu meinen Katzen!". Und auch allen weiteren Promi-Frauen applaudieren wir in diesem Video.

Wir haben übrigens vor einem Jahr berühmte Männern mit diesen Fragen konfrontiert, die sonst nur Frauen gestellt bekommen. Sebastian Kurz oder auch Manuel Rubey erzählten im WOMAN-Interview, was sie antworten würden... Hier die ganze Story.