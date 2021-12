Deine Eltern leben in einem anderen Land, gehören zur Corona-Risikogruppe oder du kannst sie aus einem anderen Grund nicht besuchen? So machst du dir die Weihnachtszeit trotzdem wunderschön!

Zugegeben, viele Neujahrsvorsätze für 2021, all die Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Taufen und Reisen mussten wir getrost über den Haufen werfen oder konnten sie nur teilweise umsetzen – Corona kam dazwischen und ist noch immer nicht durchgestanden. Das ist wohl auch der Grund dafür, warum wir uns heuer so besonders auf Weihnachten freuen. Endlich die Familie wieder sehen, den Weihnachtsbaum mit den Geschwistern schmücken, das traditionelle Weihnachtsessen, die schief gesungenen Lieder unterm Christbaum und über die Feiertage mal ein bisschen abschalten ...

Für die meisten bedeutet das aber auch, dass sie Weihnachten schon das zweite Jahr in Folge nicht mit all ihren Liebsten feiern werden können. Entweder die Eltern leben im Ausland oder ihnen ist es gesundheitlich nicht zuzumuten, Heiligabend mit vielen Menschen zu verbringen. Möglicherweise gibt es auch andere Gründe, warum du überlegst, die Feiertage heuer alleine zu verbringen.

Vielleicht ist es also gar nicht so verkehrt, sich schon jetzt mit dem Gedanken anzufreunden, Weihnachten heuer *anders* zu verbringen. Und das könnte bedeuteten, die Weihnachtszeit alleine zu zelebrieren.

Drei Tipps, um die Feiertage alleine zu genießen!

1. Deko, Deko, Deko

Du bist noch so gar nicht in Weihnachtsstimmung und der Gedanke an Heiligabend ohne deine Familie macht dich traurig? Wie wär's damit, dir heuer für die eigene Wohnung einen Christbaum zu besorgen? Oder versuch es mit minimalistischer Weihnachtsdeko, Lichterketten, vielen Kerzen und Girlanden. Das Christmas-Album von John Legend tut dann sein Übriges. Versprochen.

2. Kochen dir was Feines

Weihnachten ist untrennbar verbunden mit Kochen und Backen. Wenn du sie schon nicht "in echt" sehen kannst, backe doch mit deiner Mama via FaceTime. Der Duft der Vanillekipferl und Zimtsterne bringt dich in festliche Stimmung, die Überdosis Zucker macht glücklich und Zeit mit den Liebsten (wenn auch nur virtuell) ist ja auch nie verkehrt.

3. Filme und Home-Spa

Über die Weihnachtstage gibt es nichts Schöneres, als auf der Couch zu fläzen und die klassischen Weihnachtsfilme und Märchen im Fernsehen zu schauen. Gönn dir ein ausgiebiges Bad oder eine heiße Dusche, trag eine Gesichtsmaske auf, iss ein paar Weihnachtskekse und zelebriere die Me-Time!