Ob es wegen der Arbeit, der familiären Situation oder aus einem anderen Grund so gekommen ist – manche Menschen verbringen Weihnachten und die Feiertage alleine. Ohne Familie und vielleicht sogar ohne engere Freunde. Dass man sich in der Hochzeit des familiären Zusammenhaltes, einsam fühlt, ist ganz normal. Doch auch aus einer solch ungewöhnlichen Situation kann man das Beste herausholen!

Unsere Tipps gegen die Einsamkeit:

Pläne machen

Kann sein, dass deine Familie und engen Freunde einfach gerade nicht erreichbar für dich sind, aber es gibt auch noch andere Menschen in deinem Leben! Mit denen sollst du jetzt nicht gleich Weihnachten feiern, aber vielleicht hat eine Kollegin, mit der du im Büro immer viel Spaß hast, Lust, sich auf einen Kaffee zu treffen. Oder alte Bekannte, die du ewig nicht mehr gesehen hast.

Klar, du sollst deine Zeit nicht der Pläne selbst wegen verplanen. Aber Aktivitäten – auch solche, die du sonst eher selten machst! – ermöglichen es dir, ganz eigene Erinnerungen in den Feiertagen zu sammeln. Zu Weihnachten selbst, kann es ganz schön sein, sich in eine Messe oder ein Konzert zu setzen, auch wenn man nicht gläubig ist. Und zu Silvester gibt es viele Partys, die man sich auch ganz gut allein anschauen kann.

Genießen!

Es ist das Fest der Liebe – und damit ist auch die Liebe zu dir selbst gemeint! Anstatt andere Menschen zu Weihnachten in den Fokus zu rücken, machst du genau das, worauf du Lust hast. Kauf dir ein, zwei Geschenke, geh zur Massage oder in den Spa. Nimm ein heißes Bad, trink deinen Lieblingswein und koche dein Lieblingsgericht. Was dich glücklich macht, ist genau das richtige Programm!

Sich beschäftigen...

Es gibt sicher Dinge, die du schon seit Wochen, Monaten oder vielleicht schon seit Jahren aufschiebst. Wie wäre es denn, jetzt diese Projekte anzupacken? Räume deinen Kleiderkasten auf und sortiere nicht Genutztes aus. Bring Ordnung in deine wichtigen Dokumente. Richte dein Schlafzimmer Feng-Shui-mäßig neu ein. Gehe jeden Tage ins Fitnessstudio oder zum Yoga. Besuche einen Dauerausstellung, die du schon immer sehen wolltest. Und so weiter....

...oder nichts tun!

Wie schon erwähnt: es sind *deine* Feiertage! Wenn du also bei der oberen Aufzählung jetzt schon die Krise bekommst, dann gönne dir das Gegenteil: Absolute Ruhe. Mache deine Couch zur großen Einsatzzentrale und schaue dir alle Serien und Filme an, die auf deiner Watchlist stehen. Borge dir einen Haufen Bücher aus und lies, bis das Tageslicht weg ist. Am besten startest du die Couchpotatoe-Phase mit einem Großeinkauf, damit du nicht unnötig oft die Wohnung verlassen musst.

Innere Haltung ändern

Das Glück der Feiertage hat viel mit innerem und äußerem Druck zu tun. Man *muss* happy und besinnlich sein. Man *muss* sich mit seiner Familie verstehen. Man *muss* zusammen feiern. Wir sagen: Nein, du *musst* nichts davon. Du hast gute Gründe, warum du diese Zeit alleine verbringst. Es ist vielleicht nicht ideal, aber man kann damit umgehen. Und nur, weil alle anderen Menschen total happy wirken, heißt das nicht, dass es ihnen wirklich gut geht.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren: