Weihnachts-SMS: 10 Sprüche, die du verschicken kannst

Was wäre Weihnachten ohne Sprüche, Zitate und Bilder, die wir am Handy zugeschickt bekommen. Wir haben 10 tolle Weihnachts-Sprüche für euch gesammelt.

- Ich wünsche dir weil ich dich mag, einen wunderschönen Weihnachtstag. Ein braves Christkind und viele Geschenke. Meines ist, dass ich an dich denke. Frohe Weihnachten!

- Ich wünsche dir kuschelig warme, leuchtend, besinnliche, himmlisch ruhige, engelsschöne, kalorienbombige und rentierstarke Weihnachten!

- Lieber Weihnachtsmann, Ich war immer brav dieses Jahr. Naja, meistens. OK, manchmal. Gut, selten. Vergiss es. Ich kauf mein Geschenk selbst.

- Lieber Weihnachtsmann, bitte dieses Jahr unbedingt die Reihenfolge beachten. 1. Konto fett. 2. Ich schlank.

- Wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird es auch wieder ruhiger.

- Dieses Jahr bekomme ich bestimmt ganz viele Geschenke zu Weihnachten. Ich war nämlich immer artig. Mal bösartig, mal abartig, mal unartig und gelegentlich eigenartig.

- Ich wünsche dir Zeit für Stille und den Blick für das, was wirklich zählt.

- 3 Wünsche: So viel Schnee, wie du gerade noch schaufeln kannst. So viel Besuch, wie du gerade noch bewirten kannst. Und im neuen Jahr so viel Glück, dass du es gerade noch aushalten kannst.