Es ist vollbracht! Weihnachten 2019 ist so gut wie Geschichte. Wir hoffen, ihr hattet ein wundervolles und fröhliches Fest und ein paar erholsame Feiertage. Wir konnten wieder einmal nicht die Finger vom Internet lassen und hatten ein Auge auf Hollywood-Größen und Popstars, die uns in den letzten Tagen ordentlich mit Weihnachtsfotos zugespamt haben. Beispielsweise postete Jennifer Aniston, die erst seit kurzem auf Instagram zu sehen ist, ein Foto mit ihrem Dad – now an then. Ans Herz gingen uns auch die Weihnachtskarten der Royals: Baby Archie im Mittelpunkt des Geschehens und William, wie er seinen Sohn Baby Louis busselt. Liebe! Und das war noch nicht alles – hier kommen die schönsten Postings der Promis:

Justin und Hailey Bieber

Jennifer Lopez mit Partner Alex Rodriguez

Heidi Klum mit Tom Kaulitz, Bruder Bill und den Kids

"Sexiest Man Alive" John Legend mit seiner Tochter

Jennifer Aniston mit ihrem Vater John Aniston

Influencerin Chiara Ferragni mit ihrer Familie

Die Beckham Kids

Prinz William mit seinen Kindern

Meghan, Harry & Baby Archie

Lustigster Dad (wir hätten es nicht anders erwartet): Will Smith