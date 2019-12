Das große WOMAN-Weihnachtsvideo: Diese Promi-Männer haben eine Message für EUCH

Ein paar Tage noch, dann steht das Christkind vor der Tür. Wir haben uns in diesem Jahr ein besonderes Geschenk für euch ausgedacht: Wir haben zwölf Promi-Männer gebeten, eine wichtige Nachricht zu verbreiten. Welche? Eine, die sich auf ALLE Frauen bezieht. Denn Ladys... wir haben in diesem Jahr wirklich Großartiges geleistet! 2019 war nicht nur das Jahr, in dem die 16-jährige Greta Thunberg die Welt veränderte, sondern auch das Jahr, in dem es das erste Mal in der Geschichte eine Frau an die österreichische Regierungsspitze schaffte: Brigitte Bierlein als erste Bundeskanzlerin.

Starke Männer für starke Frauen

Wir Frauen haben auch in vielen anderen Bereichen geglänzt, haben Doppel- ja sogar Dreifachbelastungen ausgehalten, haben unser Bestes gegeben und dürfen uns jetzt wohlverdient zurücklehnen und zwölf fabelhaften, gutaussehenden und äußerst charmanten Promi-Männern dabei zusehen, wie sie das Jahr der Frauen Revue passieren lassen. Und auch wir von WOMAN möchten euch Leserinnen DANKE sagen und wünschen euch und euren Familien ein besinnliches und fröhliches Weihnachtsfest und ein grandioses Jahr 2020!

© Video: WOMAN

Wer die Szene aus dem berühmten Weihnachtsfilm "Love Actually" nicht kennt – hier das Original: