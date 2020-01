Ganz sicher eine der besten Sachen am Winter – neben Schneetagen, Hüttenwochenenden und den Litern an heißer Schokolade, die wir uns täglich einverleiben - ist unsere Winter-Garderobe. Unser liebster Trend in dieser Saison? Winter White. Oder ganz ohne Anglizismen ausgedrückt: Heuer tragen wir die Nicht-Farbe Weiß am liebsten von oben bis unten. Nur kann das ganz schön tricky sein.

Damit euch das Styling leichter fällt, haben wir fünf Looks für euch zusammengestellt, wie ihr den monochromen Style im Alltag tagen könnt. Denkt an Zwiebellook, verschiedene Texturen und verschiedene (Nicht)-Farbtöne. Jetzt bräuchten wir noch jemanden, der uns verrät, wie die Sache auch weiß bleiben ...;-)

1. Der komplett weiße Büro-Look

Dieses Outfit schreit danach, dass du dein Leben komplett im Griff hast. Du bist eine Boss-Lady, die sich ganz sicher nicht vor 09:30 mit dem zweiten Coffee-to-Go angepatzt hat.

2. Das perfekte weiße Wochenend-Outfit

Gemütlich muss nicht ranzig bedeuten. Jogger sind gerade voll im Trend. Kombiniert mit derben Boots oder spitzen Pumps kann man damit auch ruhig seine Wochenendpläne AUSSERHALB der Wohnung bestreiten.

3. All-Over-White-Look für den Mädelstag

XXL-Strick ist (fast) alles, was du für diesen Look brauchst. Entweder du kombinierst Overknees und dunkle Accessoires dazu oder entscheidest dich für eine schwarze Strumpfhose und derbe Boots!

4. Wir gehen aus - in Weiß!

Wir tun uns die High Heels ja mittlerweile nicht mal mehr zu Weggehen an, ihr habt aber die Wahl. Der lässige Ausgeh-Look funktioniert sowohl mit Sneakern als auch hohen Schuhen.

5. Das weiße Everyday-Outfit

Weiß im Allover-Look funktioniert wirklich jeden Tag. Das beweist auch diese Jeans-Pulli-Kombi. Gleich ausprobieren!

Das könnte dich auch interessieren: