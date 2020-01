Okay, wir verstehen den Ansatz, dass das eigene Kind nicht unbedingt dabei zusehen sollte, wie quasi live vor der Kamera Känguru-Hoden verspeist werden und man mit gekonnt schlechter schauspielerischer Leistung so manches Drama inszeniert, nur im Gespräch zu bleiben. Wir hätten Claudia Norbergs Tochter Adeline aber schon zugetraut, nach der Perfomance ihrer Mutter noch ruhig schlafen zu können. Immerhin hält sich die Ex-Frau von Michael Wendler mit Peinlichkeiten und großen Szenen im Dschungelcamp zurück. Trotzdem darf die 17-Jährige die TV-Show nicht sehen. Genaue Gründe nennt die in Florida lebende Schülerin nicht. Allerdings ist sie froh, dass sie nicht allzuviel von den Schlagzeilen ihrer Eltern mitbekommt. Weitere Infos und Bilder gibt's im Video:

