Wiener Designer Arbesser mit neuer Kollektion in Mailand

Mode in einer Galerie zwischen Kunstobjekten, Bildern und Möbeln: Der Wiener Designer Arthur Arbesser beeindruckt wieder mit der Wahl einer ausgefallenen Location für seine neue Modekollektion während der Mailänder Modewoche. Am kommenden Samstag stellt er in einer eleganten Galerie moderner Kunst im Stadtzentrum seine Kreationen für den Sommer 2023 vor.

"Ich habe mich wegen ihrer schönen Atmosphäre zu dieser Kunstgalerie entschieden. Ich wollte in einem kleineren, geschlossenen Raum, der an ein Zuhause erinnert, meine Kreationen präsentieren. Da ist eine Kunstgalerie natürlich viel besser als eine Industriehalle oder ein offener Raum, wie wir sie in den vergangenen Jahren gewählt haben", berichtete der 38-jährige Designer im Gespräch mit der APA.

Für seine Sommerkollektion habe er viel Farbe und Drucke mit verschiedenen Motiven ausgesucht, die er selbst erzeugt hat. Neben Mode widmet sich Arbesser auch einem neuen Marktzweig, und zwar dem Bereich Interior Design. So sind bei der Präsentation zusätzlich Tischwäsche und Möbelstücke zu sehen.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren hat sich Arbesser für eine kleinere und konzentriertere Kollektion entschieden. "Wir stellen 60 Kreationen vor, die frisch sind und stark künstlerisch angehaucht, was der Galerie angemessen ist. Wir sind eine kleine unabhängige Modemarke: Große Modedefilees sind kostspielig und nicht mehr zeitgemäß für eine kleine Marke wie unsere. Eine große Modenschau bringt zwar viel Resonanz an einem Tag, aber bei einem voll bepackten Modekalender wie in der Mailänder Modewoche macht es auch wegen der Kosten keinen Sinn, ein großes Defilee zu organisieren", meint der gebürtige Wiener.

Im neunten Jahr in Folge präsentiert Arbesser seine Kreationen in Mailand. "Ich habe in diesen Jahren sehr bewusst und gezielt an meinem Namen gearbeitet und der Charakter meiner Mode hat sich gefestigt. Sie hat jetzt mehr Wiedererkennungswert. Wir sind ein Independent Label, das auf höchste Qualität setzt und international respektiert wird. In diesen Jahren haben wir immer weitergemacht und unsere Handschrift hat sich verfeinert", berichtet Arbesser, der weiterhin zwischen Mailand und Wien pendelt.

Während er noch an den letzten Details seiner Präsentation feilt, verliert er seine anderen Interessen nicht aus den Augen, wie die Herstellung von Bühnenkleidern für die Oper. So arbeitet er für 2023 an der Ausstaffierung einer Rossini-Oper. Im Frühsommer lancierte Arbesser außerdem erstmals seine eigene, kleine Möbelkollektion "In a Box". Parallel dazu präsentierte die österreichische Möbelmanufaktur Wittmann eine neue Textilkollektion exklusiver Teppiche und Stoffe, welche in Kooperation mit Arbesser entstand.

Im Oktober inszeniert der Designer ausgewählte Haute Couture aus dem Besitz Heidi Goëss-Hortens im Museum der Heidi Horten Collection im ersten Bezirk in Wien. Im Mittelpunkt steht dabei die Mode, das beherrschende Modell für den Zeitgeist, die Gesellschaft und ihr Wandel.

Als unabhängiger Modeschöpfer beobachtet Arbesser mit einer gewissen Distanz die bunte Mailänder Modewelt, die eine schwierige Phase durchläuft, auch wegen der hohen Energiepreise, die sich negativ auf die Produktionskosten niederschlagen. "Die internationale Mode erlebt eine verwirrte Situation. Einige Marken präsentieren sich sehr kommerziell und wollen den Kunden erfreuen. Die Preise für Stoffe und Verarbeitung sind unglaublich gestiegen. Wegen der Energiekrise entstehen viel höhere Kosten als vor einem Jahr, der Verbrauer will aber für Mode nicht noch mehr Geld ausgeben", analysierte Arbesser.

"Die Situation ist für die Modewelt kompliziert. Wir können als Nischenmarke noch die Ausgaben kontrollieren. Wenn man klein ist, ist man viel wendiger als große Unternehmen, man kann immer nach flexibleren Lösungen suchen", meinte der Designer.