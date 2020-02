Was für eine Ballnacht! Der 64. Wiener Opernball glänzte mit einigen Besonderheiten. So hat erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar den Ball eröffnet. Die deutschen Studentinnen Iris Klopfer (21) und Sophie Grau (22) tanzten mit den Debütantinnen und Debütanten zusammen ein. Und auch Ballchefin Maria Großbauer hatte etwas zu verkünden: Die Organisation des Wiener Opernballs lag heuer zum vierten, aber auch letztem Mal in ihrer Obhut. Kurz vor Mitternacht legte die 39-Jährige im Frack und mit Saxophon einen Abschied der Sonderklasse hin.

Und auch Richard Lugner und sein Stargast durften nicht fehlen: Nachdem ihm Ex-Skistar Lindsay Vonn kurzfristig absagte, konnte der Baulöwe die italienische Schauspielerin Ornella Muti für den Opernball gewinnen. Die 63-Jährige zeigte sich von Wien und den vielen (Ball-)Traditionen begeistert.

Und wir? Wir waren live dabei! Redakteurin Michaela Strachwitz hat in unseren Instagram-Stories (@womanmagazin) vom Wiener Opernball berichtet. Diese ist übrigens noch den ganzen Tag heute zu sehen. Und hier auf woman.at zeigen wir euch die Kleider der Stars vom Red Carpet. Vorhang auf!

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer

Journalist Hans Mahr und Moderatorin Katja Burkard

Model Barbara Meier und Unternehmer Klemens Hallmann

Finanzminister Gernot Blümel und Moderatorin Clivia Treidl

Moderatorin Mirjam Weichselbraun

Opernballchefin Maria Großbauer mit Opernballdirektor Dominique Meyer

Hollywood-Schauspieler Ralf Moeller

Model Franziska Knuppe

Moderatorin Sylvie Meis

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Mann Marcel

Karoline Edtstadler mit Vizepräsident der EU-Kommission Margaritis Schinas

Nadja Swarovski

Richard Lugner mit Stargast Ornella Muti (links) und Karin Karrer

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Tochter Anna

Wiener Bürgermeister Michael Ludwig mit Ehefrau Irmtraud

Moderatorin Silvia Schneider mit Model Nadine Leopold

Influencerinnen Vicky Heiler und Nina Suess

WOMAN Stv. Chefredakteurin Michaela Strachwitz und Bloggerin Laura Molnar