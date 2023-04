Wiener Radverkehr im ersten Quartal mit neuem Rekord

Der Radverkehr ist heuer laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in Wien erneut gestiegen. An den 13 Zählstellen, die bereits in den vergangenen fünf Jahren bestanden, wurde im ersten Quartal mit 1,56 Mio. Radfahrerinnen und Radfahrern eine neuer Höchstwert erreicht. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres nahm der Radverkehr um 4,3 Prozent zu, 68.000 mehr Biker wurden gezählt.

Noch deutlicher fällt der Vergleich zum Vor-Pandemiejahr 2019 aus. An den Zählstellen waren heuer um 379.000 Radfahrende mehr unterwegs als damals im ersten Quartal. Der VCÖ verwies darauf, dass nun erst die Zeit beginnt, in der besonders viele Biker erwartet werden. Vorgeschlagen wird darum, dort, wo Radwege zu eng werden und es möglich ist, eine Kfz-Fahrbahn temporär für den Radverkehr umzuwidmen, dies auch zu tun.

"Die Wienerinnen und Wiener treten zunehmend mehr in die Pedale. Dafür ist Danke zu sagen, denn sie tragen damit zum Erreichen von Wiens Klimazielen und zur Reduktion der Lärm- und Abgasbelastung bei", hob Michael Schwendinger vom VCÖ hervor.