WERBUNG

Warum gilt Manuka-Honig als Beauty-Allzweckwaffe?

Zunächst einmal: Manuka-Honig wird aus der Südseemyrte gewonnen, woher sich auch die Bezeichnung "Manuka" ableitet. Verwandt ist die Südseemyrte mit dem australischen Teebaum, wobei auch das aus dem gewonnene Teebaumöl antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften auf der Haut entwickelt. Die hingegen in Neuseeland beheimateten Maori schwören auf ihren heimischen Manuka-Honig - und das schon seit vielen Jahrhunderten. In den letzten Jahren hat der äußerst seltene und sehr süßlich schmeckende Honig auch vermehrt die Weltmeere überquert und findet zusehends mehr und mehr Anklang in Europa.

Das wiederum nicht grundlos: Manuka-Honig besitzt nämlich einen ausgesprochen hohen Anteil von Methylglyoxal. Das Zuckerabbauprodukt besitzt nachweislich antivirale und antibakterielle Wirkeffekte, teilweise ist der MGO-Stoff sogar in der Lage resistenten Keimen die Stirn zu bieten. Von großem Vorteil für die Wirkung von Manuka-Honig sind die zahlreichen wertvollen Inhaltsstoffe, die sich bereits im Nektar von der Südseemyrte befinden - und zusätzlich durch die Bienen um weitere hautpflegende Enzyme ergänzt werden.

Für die Haut ist das eine Wohltat. Manuka-Honig hat nämlich eine hohe natürliche Konzentration von Polyphenolen, die auf der Haut wiederum antioxidative Eigenschaften haben. Sie sind in der Lage freie Radikale zu fangen und zu neutralisieren, wenn diese aus der Umwelt auf die Haut treffen, noch bevor sie Hautschäden anrichten. Auch weitere Mineralstoffe, wie Kalzium und Magnesium, befinden sich in dem Honig. Beide können die Haut bei ihrer eigenen Regeneration unterstützen und stärken zugleich die Hautbarriere. Die wiederum hat zwei Aufgaben: Eine intakte Hautbarriere verhindert Feuchtigkeitsverluste der Haut, zudem ist sie der verlässlichste und wichtigste Schutzschild der Hauzellen - und soll Keime, freie Radikale und Co. gar nicht erst in die Haut eindringen lassen.

Bei welchen Hautzuständen kann Manuka-Honig pflegend wirken?

Atopische Ekzeme, Dermatitis und Akne zählen zu den häufigsten Hauterkrankungen bei Deutschlands Kindern und Jugendlichen, wie aus einer Querschnittsstudie der DAK hervorgeht. Selbstverständlich ersetzt auch der neuseeländische Manuka-Honig keinen Besuch beim Dermatologen, wohl aber kann er bei verschiedenen Hautzuständen eine pflegende Wirkung entfalten.

In der Anti-Aging-Pflege kommt dem Manuka-Honig eine besondere Rolle zu Teil, denn er ist in der Lage die Haut mit natürlicher Feuchtigkeit zu versorgen, enthält aber kein Fett. Das wiederum macht ihn zu einer guten, hydratisierenden Alternative für ölige, talgige und Mischhaut. Bei Akne und unreiner Haut sind die antibakteriellen Effekte vorteilhaft, aber auch die hydratisierende Wirkung - denn so normalisiert sich langfristig die Talgproduktion. Bei beschädigter oder gereizter Haut kann ein wöchentliches Beauty-Ritual mit Manuka-Honig ebenfalls eine Überlegung wert sein. Schon die einheimischen Maori verwenden Manuka-Honig seit Jahrhunderten zur unterstützenden Pflege bei Wunden und Hautabschürfungen, da die Polyphenole in der Lage sind die hauteigene Zellregeneration anzukurbeln.