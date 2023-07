WERBUNG

Du wünschst dir ein Eigenheim direkt am Wasser oder in einer malerischen Grünlage, willst aber auf die Vorzüge einer guten Infrastruktur nicht verzichten? Qualität und Wertbeständigkeit sind dir wichtig und spielen für dich eine wichtige Rolle bei der Immobilienauswahl? Dann bist du bei Glorit goldrichtig: Wiens vielfach ausgezeichneter Premium-Bauträger punktet nicht nur mit einer großen Auswahl an Häusern und Wohnungen in den grünen Bestlagen der Hauptstadt sowie deren direktem Umland, sondern bietet auch einen komfortablen „Alles-aus-einer-Hand-Service“. Das bedeutet, dass sich die erfahrenen Expert:innen von der individuellen Beratung bis zur Fertigstellung um alle Belange kümmern – und du dich ganz in Ruhe auf die Schlüsselübergabe freuen kannst.

Eigentumswohnungen zwischen Alter Donau und Donau Zentrum: Hovenweg 32-32A, 1220 Wien Oase im beliebten Bruckhaufen-Grätzel: Kugelfanggasse 73, 1210 Wien

Denn Glorit ist Bauträger, Bauunternehmen und Fertighausfirma in einem – mit eigenem Architektenteam, eigener Produktion in Groß-Enzersdorf und eigenen Fachkräften sowohl in der Produktion als auch auf den Baustellen. Mit mehr als 50-jähriger Erfahrung wird jedes einzelne Projekt geplant und an die Gegebenheiten vor Ort angepasst. Egal ob 2-Zimmer-Single-Hit, Penthouse mit Galeriegeschoss oder Einzelhaus mit Garten für die ganze Familie - moderne und elegante Architektur, die sich optimal in die Landschaft einfügt, trifft auf Niedrigenergiebauweise und eine hochwertige Markenausstattung, die alle Bedürfnisse der künftigen Bewohner:innen voll und ganz erfüllt.

Armaturen von Hansgrohe, Sanitärausstattung von Villeroy & Boch, italienische Feinsteinzeug-Fliesen von Casalgrande Padana, Vollholzparkett von Scheucher, Holz-Alu-Fenster mit dreifacher Isolierverglasung und komfortable Hebe-Schiebe-Türen von Hrachowina sind nur einige der zahlreichen Ausstattungs-Highlights, mit denen die Häuser und Wohnungen von Glorit aufwarten. Auch Wärmepumpen und Kühlsysteme – entweder Klimaanlagen oder nachhaltige Deckenkühlung – sind bei den neu errichteten Einheiten Standard. Ebenfalls selbstverständlich: Die Glorit bietet all seinen Kund:innen eine Fixpreisgarantie, was bedeutet, dass Preise nicht nachträglich erhöht werden.

Traumhäuser nahe Lainzer Tiergarten: Fleischhackergasse 20-23, 1230 Wien Familienresidenz im Grünen: Schöppelgasse 4, 1220 Wien

Bleibt eigentlich nur noch die Frage – wo möchtest du am liebsten wohnen? Direkt am Wasser an der Alten Donau, wo du dich 365 Tage im Jahr fühlen kannst wie im Urlaub? Oder zwischen den idyllischen Weinbergen Klosterneuburgs, wo die traumhafte Landschaft zu zahlreichen Freizeitaktivitäten einlädt? Vielleicht wäre auch Essling die perfekte Lage für dich: Am Wiener Stadtrand nahe Lobau breitet sich der Nationalpark Donau-Auen quasi direkt vor deiner Haustüre aus und du kannst sowohl die einzigartige Natur als auch die Vorzüge der Großstadt in vollen Zügen genießen. Am besten gleich selbst auf der Glorit-Website stöbern und herausfinden, welches Projekt deinem Wohntraum entspricht: www.glorit.at.

Unser Tipp: Mache dir selbst ein Bild und besuche eines der zahlreichen Open House Events, die jeden Samstag und Sonntag stattfinden. Eine Auswahl bevorstehender Veranstaltungen findest du weiter unten. Und solltest du am Wochenende keine Zeit haben, kannst du dir selbstverständlich deinen ganz individuellen Beratungstermin vereinbaren - an sieben Tagen in der Woche, auch abends. 5. und 6. August 2023 Open House in der Kugelfanggasse 73, 1210 Wien

Jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr

Ansprechpartner: Christian Nuster, 0664 21 47 113, christian.nuster <AT> glorit.at Open House in der Fleischhackergasse 20-22, 1230 Wien

Jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr

Ansprechpartnerin: Stefanie Szöke, 0677 631 10 683, stefanie.szoeke <AT> glorit.at 12. und 13. August 2023 Open House im Hovenweg 32-32A, 1220 Wien

Jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr

Ansprechpartner: Christian Huber, 0664 45 66 625, christian.huber <AT> glorit.at Open House in der Schöppelgasse 4, 1220 Wien

Jeweils von 10.00 bis 13.00 Uhr

Ansprechpartner: Martin Frühmann, 0676 35 50 311, martin.fruehmann <AT> glorit.at Alle aktuellen Termine und Ansprechpartner findest du hier. Kugelfanggasse 73 © Glorit

Kugelfanggasse 73 © Glorit













Leistungen Effizientes Heiz- und Kühlsystem mit Wärmepumpe

Einzeln regulierbare Fußbodenheizung in allen Zimmern inkl. Badezimmer

Regulierbare Deckenkühlung in allen Zimmern

Edle Echtholz-Dielen der österreichischen Qualitätsmarke Scheucher oder gleichwertig

Terrassenverfliesung mit Feinsteinzeug im Erdgeschoß und Naturstein in allen Obergeschoßen Format 60 x 60 cm vom italienischen Hersteller Casalgrande Padana

Nurglas-Geländer mit Sicherheitsglas und Außenwasseranschluss auf der Terrasse/Loggia

Jeweils eine Anschlussvorbereitung für TV und eine Leerverrohrung mit Vorspann für einen Internetanschluss pro Wohnraum

Einbruchshemmende Wohnungseingangstür der Klasse WK3

Innentüren vom Markenhersteller mit Röhrenspaneinlagen für einen optimalen Schallschutz

Moderne, großflächige Hebe-/Schiebetüren laut Plan vom österreichischen Markenhersteller Hrachowina

Holz-Alu-Fenster und Terrassentüren mit 3-fach Isolierverglasung von Hrachowina

Bequem bedienbare elektrische Raffstores mit Funkfernbedienung

Exklusive Sanitärausstattung von der Marke Villeroy & Boch

Qualitätsvolle Armaturen der Marke Hansgrohe

Komfortabler Handtuchheizkörper mit E-Patrone im Bad

Großzügiger Duschbereich mit bodenebener Dusche und mit Edelstahlrinne und rahmenloser Echtglasabtrennung

Mechanische Lüftung in den innenliegenden Bädern und WCs

Elegante Feinsteinzeug-Fliesen in den Formaten 60 x 60 cm vom italienischen Hersteller Casalgrande Padana gemäß Fliesenplan

Verfliesung im Bad auf eine Höhe von 2,40 m und im WC 1,20 m bzw. gemäß Fliesenplan

Außenwände in Massivbauweise mit hochwertigem Wärmedämmverbundsystem

Photovoltaik-Anlage am Dach zur teilweisen Energiegewinnung für Allgemeinbereiche

Komfortabler Lift

Garagenplätze gegen Aufpreis

Hochwertig ausgeführter Gartenzaun im Erdgeschoss