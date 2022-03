Alle Specials und Vorteile gibt’s nur in der WOMAN APP

Die WOMAN APP für dein Smartphone

Du kannst die WOMAN APP gratis und ganz einfach downloaden: in den App Stores von Apple und Android. Oder du scannst diesen QR-Code mit deinem Smartphone, das geht noch schneller.





Alles in einer App

Für diesen WOMAN DAY haben wir uns einige neue Specials für dich überlegt. Besonders als WOMAN-Abonnentin profitierst du von exklusiven Angeboten, die nicht allen zur Verfügung stehen. Die App ist dabei dein zentrales Tool, über das du Zugang auf alle Inhalte und Aktionen erhältst.

Was dich in der WOMAN APP erwartet

WOMAN Trend Bag: Es wird sie wieder geben, die heiß begehrte WOMAN Trend Bag. Wie du diesmal zu den Taschen kommst, erfährst du in der WOMAN APP.

WOMAN DAY Live Radio: Check dir deinen Zugang zum brandneuen WOMAN DAY Live Radio in Kooperation mit kronehit.

Punkte sammeln & Einkauf zurückgewinnen: Scanne direkt in der WOMAN APP deine Rechnungen am WOMAN DAY und sammle wertvolle Punkte. Damit kannst du dir das ganze Jahr über tolle Prämien sichern. Und mit etwas Glück gewinnst du sogar den Wert deines gesamten Einkaufs am WOMAN DAY zurück.

Alle Aktionen, Angebote & Gewinnspiele: Nur mit der WOMAN APP entgeht dir keines unserer zahlreichen Specials am WOMAN DAY. Melde dich gleich kostenlos an und sichere dir alle Vorteile!Bist du WOMAN-Abonnentin? Dann genießt du vollen Zugriff auf alle Funktionen, erhältst Exklusivangebote, und wir informieren dich teilweise sogar ein bisschen früher.

Immer up to date: Wir informieren dich in der WOMAN APP auch unter dem Jahr über alle kommenden WOMAN-Events, -Angebote, -Specials und vieles mehr. Wir freuen uns auf dich! ❤