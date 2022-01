Valentinstag? Wir feiern am 14. Februar den WOMANTINE’S DAY!

Wir zelebrieren den Valentinstag und stellen uns selbst, tolle Freundschaften und wunderbare Beziehungen in den Mittelpunkt. Feier mit uns den WOMANTINE’S DAY mit tollen Gewinnen!

Tu dir am Tag der Liebe selbst etwas Gutes. Oder teile deine Freude. Mit unseren tollen Gewinnen kannst du dir selbst eine Freude machen oder mit deiner BFF, deiner Mama oder einem anderen wichtigen Menschen in deinem Leben teilen. Vielleicht ist es auch ein schönes Geschenk für jemand ganz Besonderen?

WINTERSPASS UND WELLNESSAUSZEIT: Gönn dir fünf Nächte zum Preis von vier im 4-Sterne-Superior Mountain Resort HOCHKÖNIGIN

Die edle und charmante Königin mit dem wilden und frechen Herzen einer jungen Prinzessin ist perfekt für Winterspaß und Wellnessauszeit! Ob du dir ein paar Tage Auszeit alleine gönnst und das 17 Meter lange Outdoor-Infinity-Pool und den Whirlpool nutzt, oder dir mit deiner Begleitung alle Wellnesswünsche erfüllen lässt und die kulinarischen Highlights erlebst – mit dem traumhaften #meerblick auf das Steinerne Meer ist die HOCHKÖNIGIN das ideale Hideaway in Maria Alm.

Feiere den WOMANTINE’S DAY selbstbewusst und lebensfroh, wie du selbst bist und GEWINNE 1 VON 3 SKINY-WOHLFÜHL-SETS DEINER WAHL! (je 1 Oberteil und 1 Unterteil im Doppelpack)

Die neue „SOCIAL MEDIA VS REALITY“-Kollektion von SKINY steht für mehr Sein als Schein – denn nur du bist du! Deine Individualität trägst du von Geburt an in dir. Zeige sie selbstbewusst, und bleib dir selbst treu! Mit SKINY bist du immer auf der richtigen Seite. Die österreichische Wäschemarke aus Vorarlberg bietet dir unkomplizierte, bequeme Alltagswäsche mit Liebe zum Detail. Noch mehr Schönes zu entdecken gibt’s unter skiny.com.

