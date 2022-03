Wunden im Alter: Eiweißreiche Nahrung unterstützt Heilung

An der Tischkante gestoßen oder beim Apfelschälen die Haut angeritzt: Bei älteren Menschen verheilen kleine Wunden vergleichsweise langsam. Wer die Heilung fördern will, sollte auch die Ernährung in den Blick nehmen.

"Viele alte Leute essen zu wenig Eiweiße, die sie aber gerade für Zellregenerationsprozesse brauchen", sagt Steffen Schirmer, Chefarzt der Abteilung für Plastische Chirurgie im Sankt Marien-Krankenhaus Berlin. Da vielen älteren Leuten der Appetit fehlt, können beispielsweise eiweißreiche Drinks eine Lösung sein.

Wichtig für eine gute Wundheilung ist zudem, genug Kalorien zu sich zu nehmen. "Wer offene Wunden hat, verliert mehr Energie", so Schirmer.