Wer einmal vom Yoga-Fieber gepackt wurde, schafft es nur noch schwer, nur einen einzigen Tag ohne Down-Dog und Kobra auszukommen. Während man anfangs regelmäßig zum Yoga-Studio des Vertrauens pilgert, wird dann oft schnell eines klar: Wir haben dafür zu wenig Zeit ... und das Geldbörserl ist jetzt auch nicht soooo erfreut.

Umso wichtiger ist es, ein paar zuverlässige Yoga-Youtube-Channels bei der Hand zu haben, die unser Wohnzimmer bei Bedarf im Handumdrehen in eine Yoga-Höhle verwandeln. Ernsthaft, dich erwarten hunderte an kostenlosen Kursen, Tutorials und informativen Videos über alles, was Yoga ist, wenn du nur das magische Online-Land von YouTube durchforstest. Von fünfminütigen On-the-Go-Flows bis hin zu ausgedehnten, vor Glück triefenden Meditationssitzungen haben YouTube-Yogis wahrhaftig ihr bestes Interesse, wenn es darum geht, deinen Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.

Unsere Favoriten

Wenn du dich beim nächsten Regentag also wieder einmal nicht aufraffen kannst, dich ins nächste Studio zu schleppen, oder schlicht ein paar Euros sparen willst, siehe dir diese zehn YouTube-Yoga-Kanäle an, die wahrhaft OM-tastisch sind. (Sorry, der musste jetzt einfach sein.)

1. YOGA WITH ADRIENE

Adriene ist nicht ohne Grund auf unserem Platz 1! Sie ist die Erste, die aufpoppt, wenn du nur daran denkst, "Yoga" in deine YouTube-Suche einzugeben. Und Adriene bietet tatsächlich alles, was das Herz begehrt. Wir empfehlen sie vor allen Dingen auch für BeginnerInnen!

2. BAD YOGI

SO. ERFRISCHEND. Bad Yogi ist da, um dir dein schlechtes Gewissen zu nehmen. Hier geht es nicht um die perfekte Pose oder den perfekten Körper. Sie ist wirklich der "baddest" Yogi in YouTube-Town! Außerdem räumt sie mit dem Vorurteil auf, dass alle Yogis Veganer sind. Alles Spaßbremsen? Ganz im Gegenteil!

3. FAITH HUNTER

Dieser Morning Flow macht dich zu einem besseren Menschen. Versprochen. Deine KollegInnen werden es dir danken. Bussi!

4. EKHART YOGA

Durch diesen Channel führt dich hauptsächlich Esther Ekhart, eine bekannte Yoga-Lehrerin. Nicht selten lädt sie aber auch Stars der Szene ein und macht den Kanal dadurch noch besser. Manche Videos dauern nicht länger als ein paar Minuten, andere begleiten dich eine ganze, schwitzige Stunde lang. Unser Tipp: Ihre PMS-Yoga-Flows. Gold wert! Denn gerade wenn man Stress hat, schlechte Laune oder PMS, ist Yoga das Beste, was man für sich tun kann. Die Tiefenentspannung kommt dann danach ... ;)

5. YOGA JOURNAL

Besonders gut, um einzelne Posen zu perfektionieren. Yoga Journal bietet zwar alles, was das Yoga-Herz begehrt, kaum anderswo wird dir aber so gut das WIE und WAS erklärt!

6. FIGHTMASTER YOGA

Der Name sagt es schon. Hier kommst du ins Schwitzen. Wenn du HIIT-Yoga ausprobieren möchtest, bist du bei Fightmaster Yoga jedenfalls an der richtigen Stelle!

7. YOGA BY CANDACE

Kleine Wahrheitsrunde: Wir haben sie hauptsächlich wegen ihrer sanften, angenehmen Stimme abonniert. Obwohl ihre Yoga-Sequenzen top sind, empfehlen wir deswegen vor allen Dingen ihre Mediationen!

8. DOYOUYOGA

Stichwort Inversions - wenn du nach einem Yogaflow suchst, um einen bestimmten Teil deines Körpers zu öffnen oder zu stärken, dann ist dieser Channel das Richtige für dich!

9. BODY POSITIVE YOGA

Egal, ob du deinen Bauch während eines Drehs erst mal aus dem Weg räumen musst oder du dir deine Brüste im Down Dog aus dem Gesicht holst, der Body Positive-Kanal ist für dich da und hat allerhand modifizierte Posen im Angebot - ganz ohne Druck.

10. YOGA WITH KASSANDRA

Kein Druck. Alles Easy. Das ultimative Feel-Good-Yoga findest du bei Kassandra.