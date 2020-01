Fans aufgepasst: Netflix-Serie "YOU" bekommt eine 3. Staffel

Wisst ihr eigentlich warum die Netflix-Serie "You" so heißt wie sie heißt? Gerüchten zufolge soll der Grusel-Faktor gesteigert werden, wenn jemand "What are watching right now" fragt und die Antwort darauf "You" ist. Mindblowing! Die Serie, in der wir Einblick in die Stalker-Seele von Joe Goldberg bekommen, feiert riesige Erfolge. Nachdem die zweite Staffel Ende Dezember auf Netflix angelaufen und seither in aller Munde ist, kommen erneut BIG NEWS auf die Fans zu: "You - Du wirst mich lieben" wird wie erwartet fortgesetzt!

"You - Du wirst mich lieben" bekommt dritte Staffel

Die Serie basiert auf einer zweiteiligen Buchvorlage der US-amerikanischen Autorin Caroline Kepnes. Laut "Entertainment Weekly" soll die Autorin bereits am dritten Roman arbeiten. Allerdings wird dieser ein wenig von der Serie abweichen. Wann die dritte Staffel anlaufen soll, erfahrt ihr im Video:

