Joe in "You - Du wirst mich lieben" ist ein creepy Typ. Das ist ja auch der Sinn der Netflix-Serie. Doch wie merkwürdig er wirklich ist, zeigt dieser Clip.

Am 25. Dezember veröffentlichte Netflix die zweite Staffel der beliebten Serie "You – Du wirst mich lieben". Hoffentlich haben alle Fans unter auch schon die Staffel angeschaut. Ansonsten kurze Spoiler-Warnung an dieser Stelle!

Überrascht hat uns die 2. Staffel aus mehreren Gründen. Erstens konnten wir noch tiefer in die Psyche von Joe eintauchen – sie ist noch kränker als wir dachten! Zweitens (und trotz erstens) wurden wir von der Serie dazu gebracht, irgendwie doch ein minibisschen Mitleid für den Typen zu haben.

Wie sie das gemacht haben? Indem wir seine dunklen Gedanken mithören durften und das die ganze Zeit! Nur ist uns nicht bewusst gewesen, welch großer Teil der Geschichte wirklich nur in seinem Kopf abgelaufen ist. Doch jetzt haben wir ein Video von Netflix selbst gesehen, in dem die innere Stimme von Joe komplett rausgeschnitten wurde. Das Ergebnis? Joe ist ein Mann ohne Manieren, Anstand und Meinung. Ein richtiger Weirdo eben!

Hier seht ihr den ganzen Clip:

