Manche Promis wollen sich ein bisschen Privatssphäre bewahren und posten nicht gleich am ersten Tage nach ihrer Hochzeit Fotos vom Kleid, der Location & Co. So auch bei Schauspielerin Zoë Kravitz. Die 31-Jährige heiratete ihren Schauspielkollegen Karl Gusman im Juni. Das ist jetzt schon ein Weilchen her, doch wir wollen uns trotzdem den Hochzeitsfotos zuwenden.

Warum? Einerseits, weil sie erst jetzt von Kravitz gepostet wurden. Andererseits, weil wir uns mächtig in ihr Hochzeitskleid verliebt haben. Dabei war es gar nicht überbordend extravagant. Aber es beweist, dass der wahre Stil eines Kleidungsstücks im Schnitt selbst steckt.

Das Kleid (designt von Alexander Wang) erinnert an klassische Ballerina-Kostüme. Nur, dass das Tutu bei Kravitz erst an der Hüfte, statt an der Taille anfängt. Dazu trägt die Schauspielerin eine zurückhaltende weiße Schleife im Haar, wenig Make-up und flache (!) Schuhe. So einfach, aber SO gut!

Wer Fan der Serie "Big Little Lies" ist, hätte sich sicher nichts mehr gewünscht, als Mäuschen bei der Gusman-Kravitz-Hochzeit spielen zu dürfen. Denn Kravitz hatte die ganze Stammbesetzung - also alle Kolleginnen - aus der Serie eingeladen: Shaileene Woodley, Reese Witherspoon, Laura Dern und Nicole Kidman.

