Ab jetzt fliegen wir auf Zugreisen!

Nach Asien per Bahn? Unbedingt! Statt ins Flugzeug setzen wir uns ab jetzt in die Bahn und lassen ganz entspannt atemberaubende Landschaften an uns vorbeiziehen, während wir mit Locals ins Gespräch kommen und neue Seiten der jeweiligen Länder entdecken...