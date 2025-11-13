Die Frau, die das Geheimnis eines guten Lebens kennt...
Ich habe in diesem Job viele beeindruckende Frauen getroffen. Aber beim Interview mit Erika Freeman, das ich für die neue Ausgabe führen durfte, war ich – zugegeben – besonders aufgeregt. Die Biografie der 98-Jährigen beeindruckt mich schon lange: Mit zwölf Jahren flüchtete sie allein vor den Nationalsozialisten von Wien nach New York, wo sie eine gefeierte Psychoanalytikerin wurde. Viele Jahrzehnte später hat sie Frieden mit ihrer Heimat geschlossen. Mittlerweile lebt sie im Hotel Imperial – ihre „Rache an Hitler“, wie sie gern scherzt, der es damals als seine „Wiener Residenz“ ausgewählt hatte. Freemans Lebensweisheiten, ihr Humor und ihre unerschütterliche Neugier auf das Leben machen sie für mich zu einem einzigartigen Role Model. Mir war klar: Das wird kein gewöhnlicher Termin. Und es wurde eines jener Gespräche, die in einem nachhallen. Erika Freeman erinnert uns alle daran, wie man das Leben nehmen sollte: ernst genug, um es zu schätzen – aber nie so ernst, dass man das Lachen vergisst. Mein Lieblingssatz aus ihren zahlreichen Lektionen, die nur so aus ihr heraussprudeln: „Lache auf Kredit – das Leben zahlt es dir zurück.“
Schönheit, das hat mir die Begegnung mit ihr wieder einmal gezeigt, hat viel mit Haltung zu tun – und nichts mit Falten. Und deshalb wollten wir es im großen WOMAN Beauty-Report genau wissen: Wie denken 1.000 Österreicherinnen darüber? Wir treten selbstbewusster auf, wenn wir uns gut fühlen. Doch was bedeutet das eigentlich? Ist es die richtige Creme, das Lieblingsparfum, der perfekte Lippenstift? Oder ist es das zufriedene Gefühl, sich um sich selbst zu kümmern? Am Ende geht es nicht um Perfektion, sondern um unser Wohlbefinden. Manchmal braucht’s dafür ein ehrliches Lachen, manchmal eine gute Hautpflege. Beides tut gut.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und eine wunderbare Me-Time mit dem neuen WOMAN Magazin!
