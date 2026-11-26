Dermatologische Hautpflege setzt auf Wissenschaft und gut erforschte Inhaltsstoffe, die einen sichtbaren und spürbaren Unterschied machen. Der Kollagen-Elastin-Komplex, eine hochwirksame Kombination aus Kreatin und Hyaluronsäure, stimuliert die Kollagenproduktion, verbessert die Elastizität der Haut und mildert Falten. Urea hingegen eignet sich hervorragend für trockene Haut. Der Wirkstoff bindet Feuchtigkeit im Gewebe, glättet die Hautoberfläche, entspannt und schützt die Haut vor dem weiteren Austrocknen.

Besonders praktisch sind Pflegesets, die perfekt aufeinander abgestimmte Produkte für die tägliche Routine enthalten. Sie eignen sich hervorragend als stressfreie Weihnachtsgeschenke – für einen selbst beziehungsweise einen anderen besonderen Menschen im Leben.