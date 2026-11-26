KATI BELLOWITSCH: „Die XMAS-Sets sind für mich eine besonders schöne Geschenkidee: Sie vereinen perfekt aufeinander abgestimmte Wirkstoffe und verwandeln die tägliche Pflegeroutine in einen Verwöhnmoment.“©Elisabeth Lechner, Eucerin, Produktbilder
Von Hyaluronsäure bis Urea: Diese Wirkstoffe bringen Feuchtigkeit und Elastizität zurück und machen die tägliche Pflegeroutine zum Verwöhnmoment.
Anspruchsvoll
Die Haut ist ein Hochleistungsorgan, das in ständigem Austausch mit der Umwelt steht. Sie verarbeitet Sinneseindrücke, hilft bei der Regulation der Körpertemperatur, stellt eine äußere Barriere zur Umwelt dar und ist außerdem eine Art „Spiegel unserer Seele“. Denn nicht nur Emotionen lösen sofort sichtbare körperliche Reaktionen aus, sondern auch chronischer Stress und Umweltbedingungen. Aktuell stellen extreme Temperaturwechsel zwischen drinnen und draußen sowie trockene Heizungsluft und durch Kälte gedrosselte Talgproduktion ebenso eine Herausforderung dar wie der nahende Weihnachtsstress. Zwar erneuert sich die Haut ein Leben lang, doch ab der Lebensmitte verdoppelt sich die Regenerationszeit beinahe. Zudem büßt sie an Elastizität und Strahlkraft ein.
Dermatologische Hautpflege setzt auf Wissenschaft und gut erforschte Inhaltsstoffe, die einen sichtbaren und spürbaren Unterschied machen. Der Kollagen-Elastin-Komplex, eine hochwirksame Kombination aus Kreatin und Hyaluronsäure, stimuliert die Kollagenproduktion, verbessert die Elastizität der Haut und mildert Falten. Urea hingegen eignet sich hervorragend für trockene Haut. Der Wirkstoff bindet Feuchtigkeit im Gewebe, glättet die Hautoberfläche, entspannt und schützt die Haut vor dem weiteren Austrocknen.
Besonders praktisch sind Pflegesets, die perfekt aufeinander abgestimmte Produkte für die tägliche Routine enthalten. Sie eignen sich hervorragend als stressfreie Weihnachtsgeschenke – für einen selbst beziehungsweise einen anderen besonderen Menschen im Leben.
Mehr Ausstrahlung
Das Geschenkset „Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity“ kombiniert Tages- und Nachtpflege für ein sichtbar glatteres und strahlenderes Hautbild. Langkettige und kurzkettige Hyaluronsäure versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und mildert auf diese Weise selbst tiefe Falten. Gleichzeitig fördert der Kollagen-Elastin-Komplex die hauteigene Kollagenbildung und unterstützt damit die Elastizität der Haut. Das patentierte Thiamidol® reduziert altersbedingte Pigmentflecken und hilft, deren Neuentstehung vorzubeugen. Das Ergebnis ist ein ebenmäßigerer und frischer wirkender Teint.
WOMAN EMPFIEHLT
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Mehr Feuchtigkeit
Das Geschenkset „Eucerin UreaRepair mit Körperlotion und Handcreme“ schenkt intensive Pflege und langanhaltende Feuchtigkeit genau dann, wenn die Haut sie am meisten braucht. Die Formel mit zehn Prozent Urea, Ceramiden sowie Natural Moisturizers unterstützt die Regeneration der Hautbarriere und hilft, Trockenheit, Rauheit und Spannungsgefühle zu reduzieren. Die Haut fühlt sich spürbar geschmeidiger an und wird nachhaltig vor Feuchtigkeitsverlust geschützt. Mit den festlichen Eucerin-Geschenksets wird Hautpflege zum besonderen Weihnachtsgeschenk – für strahlende Haut, Wohlbefinden und kleine Verwöhnmomente während der schönsten Zeit des Jahres.